Al Bano Carrisi e Romina Power a distanza di anni sono una delle coppie più amate e seguite. In una recente intervista, il cantante pugliese è tornato a parlare del divorzio dalla moglie. Intervistato dal settimanale Voi, il Leone di Cellino San Marco ha ripercorso gli anni della fine del suo matrimonio. Per Al Bano sono stati anni piuttosto bui: “È successo in un nostro concerto in Brasile. Speravo con tutte le forze che potesse avere un ripensamento”.

Stando al racconto del cantante, la richiesta di separazione è arrivata dall’artista italo-americana al termine di un concerto a Rio de Janeiro. La cosa curiosa è che all’evento aveva partecipato anche Papa Giovanni Paolo II, poiché era un concerto dedicato alle famiglie. Proprio in quell’occasione la famiglia di Al Bano si divise.

In merito all’addio della sua amata, Carrisi ha svelato un retroscena inedito: “Credo nei miracoli, ne ho anche avuti alcuni di cui non parlo.

Ne ho invocato uno che non è arrivato. Nel '99 è giunta una separazione non voluta, né desiderata.”

Oggi la coppia dopo un lungo periodo di silenzio e battaglie legali, si è riconciliata. Al Bano e Romina Power sono tornati di nuovo a cavalcare tutti i palcoscenici più importanti del mondo. Sebbene la réunion artistica sia arrivata, quella che manca è dal punto di vista sentimentale. I fan da sempre sperano in un ritorno di fiamma ma al momento non è ancora avvenuto.

Ma nella vita mai dire mai, visto l’affetto reciproco che entrambi provano nei confronti dell’altro.

Nel frattempo i due ex coniugi presto torneranno ad esibirsi con una serie di concerti in Nord Europa. Inoltre, Romina Power in una recente intervista ha dichiarato di aver inciso un nuovo brano con il suo ex marito e partner artistico. Dunque, non resta che attendere l’uscita del brano.

I motivo dell’addio

Al Bano Carrisi e Romina Power sono convolati a nozze nel 1970.

L’addio definitivo tra i due avvenne nel 1999. Ad oggi possiamo dire che i motivi che hanno portato alla fine di questo matrimonio sono legati alla scomparsa di Ylenia, avvenuta nel lontano 1994. I due coniugi si sono trovati di fronte ad una situazione spiacevole, alla quale non hanno saputo tenere testa. La scomparsa in circostanze misteriose della giovane ha portato la coppia ad allontanarsi sempre di più fino al triste epilogo.

Il cantante ritrovò l’amore qualche anno dopo con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli: Jasmine e Al Bano Junior detto Bido. Dopo 18 lunghi anni tra alti e bassi trascorsi al fianco della showgirl leccese, Al Bano è tornato di nuovo single. Oggi il cantante si dice felice anche senza una donna al fianco, ma spesso quando ricorda la fine del suo matrimonio, appare molto rammaricato.