La prima puntata della nuova edizione di Striscia la Notizia andrà in onda, su Canale 5, la sera di lunedì 23 settembre. Durante la settimana la trasmissione sarà trasmessa ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 20:35. Il tg satirico della rete ammiraglia di Mediaset arriva quest'anno alla sua 32esima edizione e avrà come primi conduttori della nuova stagione una coppia già largamente collaudata quale quella formata da Ezio Greggio e Michelle Hunziker. Tra l'altro, i due presentatori inaugurarono anche l'edizione dello scorso anno.

La nuova stagione di Striscia la Notizia su Canale 5

Dalla fascia access time di lunedì 23 settembre "Striscia la notizia" tornerà a informare i telespettatori italiani su tanti casi di frodi, raggiri, malasanità, abusivismo, malcostume, truffe e sprechi pubblici.

Quest'anno il format rappresenterà La Voce della Resilienza. Per la terza edizione consecutiva le Veline saranno Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta, mentre Ezio Greggio e Michelle Hunziker saranno i conduttori fino al 5 ottobre; da quella data in poi alla guida della trasmissione arriverà una nuova coppia della quale però ancora non si conosce l'identità.

Riguardo alla collocazione nel palinsesto della serata, la prima puntata della nuova edizione del tg satirico andrà in onda dopo il TG5 delle 20:00 e prima di un altro appuntamento con il reality show Temptation Island Vip.

Gli inviati di questa edizione

Ovviamente anche questa stagione di "Striscia la notizia" vedrà scendere in campo tanti inviati, più agguerriti che mai.

Passando ai nomi storici del programma, Valerio Staffelli continuerà a distribuire a destra e a manca il Tapiro d'Oro, Jimmy Ghione si occuperà di difesa dei consumatori e di produzioni tipiche italiane, Moreno Morello cercherà di scovare i più improbabili guaritori, Max Laudadio farà luce su truffe, impostori e raggiri, Vittorio Brumotti continuerà a svelare quali sono le zone controllate dagli spacciatori di droga, Stefania Petyx e il bassotto si occuperanno della Sicilia, Luca Abete punterà i riflettori sui casi più sfacciati di abusivismo edilizio, Capitan Ventosa farà svolazzare il suo mantello sulle ingiustizie sociali e Antonio Casanova farà spalancare la bocca con i suoi giochi di prestigio.

Nel novero degli inviati di questa edizione del programma figurano poi altri volti noti quali quelli di Dario Ballantini, Cristiano Militello, Sergio Friscia e poi ancora Davide Rampello, Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Riccardo Trombetta, Cristina Gabetti, Marco Camisani Calzolari, Luca Sardella, Gianpaolo Fabrizio, Valeria Graci, Pinuccio ed Eric Barbizzi.