Emergono nuovi dettagli e soprattutto nuovi stralci dal libro 'Le corna stanno bene su tutto' scritto da Giulia De Lellis dove, per la prima volta, l'autrice racconta come si è sentita e come ha reagito nel momento in cui ha scoperto che il suo fidanzato Andrea Damante l'aveva tradita. Un libro molto atteso dalle tantissime 'bimbe' di Giulia, le quali sono in attesa di scoprire tutta la verità su quel fantomatico momento.

E intanto Giulia, sui social posta i primi stralci del libro. In queste ore, infatti, è venuto fuori quello dove la De Lellis parla di come si è sentita e cosa ha fatto nel momento in cui ha scoperto di essere stata tradita. La vendetta dell'ex volto di Uomini e donne non si fece attendere e fu anche molto 'cruda' nei confronti di Andrea.

Giulia De Lellis rivela come si è vendicata di Andrea dopo il tradimento

Nel dettaglio, infatti, Giulia ha raccontato all'interno del suo libro che nel momento in cui venne a conoscenza del tradimento che era stato perpetrato nei suoi confronti da parte di Andrea, per prima cosa si recò vicino ai suoi costosissimi e intoccabili giochi della Playstation per distruggerli tutti.

E poi ancora non contenta, Giulia ha raccontato che prese la consolle e la mise sotto l'acqua corrente, così da distruggerla definitivamente. Ma la vendetta della De Lellis non è finita qui, perché sempre all'interno del suo attesissimo libro ha svelato che in seguito si recò anche vicino all'armadio di Andrea e prese alcuni dei suoi capi riducendoli in brandelli.

'Continuo finché non ho accumulato qualche migliaio di euro di danni sul pavimento', scrive la ragazza nel suo romanzo aggiungendo poi che solo dopo essersi sentita soddisfatta di quello che aveva fatto, cominciò a sgonfiarsi come un palloncino e si accasciò a terra, piangendo a dirotto.

Andrea Damante teneva a dieta Giulia: la confessione nel libro

Insomma da questi primi stralci sembrerebbe che nonostante la vendetta attuata nei confronti di Andrea, Giulia ha anche molto sofferto per quello che era successo. Una vera e propria ferita che è rimasta aperta per lungo tempo, anche se oggi la De Lellis ha voltato definitivamente pagina e lo ha fatto grazie ad Andrea Iannone, con il quale sta vivendo un periodo a dir poco d'oro dal punto di vista sentimentale.

Tornando al libro, invece, in queste ore stanno facendo molto discutere anche gli stralci dove ha svelato che Andrea la teneva costantemente a dieta quando erano fidanzati e che le faceva mangiare soltanto cibi che lui stesso sceglieva. 'Oh, se solo scoprisse che non mi alleno da due settimane', scrive Giulia nel libro immaginando la reazione negativa del suo ormai ex fidanzato.