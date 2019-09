"Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!": manca sempre meno all'uscita del libro di Giulia De Lellis e sul web è già polemica. In questi giorni l'influencer romana ha pubblicato tra le proprie storie di Instagram alcuni estratti del suo lavoro, in cui racconta non solo come ha scoperto il tradimento dell'ex fidanzato Andrea Damante – e come si è vendicata – ma anche alcuni particolari della quotidianità vissuta insieme al dj veronese.

Stando alle dichiarazioni della blogger seguita da oltre quattro milioni di follower, il 'Dama' la costringeva a seguire un regime alimentare piuttosto restrittivo e a dedicarsi a un duro allenamento fisico più giorni a settimana. "Se scoprisse che non mi alleno da settimane mi biasimerebbe come fossi uno scarto", ha scritto tra le righe della sua fatica letteraria. Parole forti, che hanno indignato il pubblico della rete ma che Damante, fino a qualche ora fa, non aveva commentato. Ma adesso Andrea ha finalmente detto la sua parlando al settimanale Gente.

'Giulia ha buttato via la nostra storia'

L'ex tronista si è mostrato dispiaciuto e irritato al tempo stesso per quanto scritto dalla sua ex. Il giovane, al settimanale Gente, non ha negato di avere commesso degli errori e di averla tradita ma ha avuto parecchio da ridire su altre questioni: "Ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così" ha detto. Stando alle sue parole, infatti, la 23enne romana avrebbe messo in cattiva luce il loro rapporto, non solo raccontando l'intimità di coppia ma dichiarando anche "cose pazzesche, non vere. Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, fatta solo per guadagnare un po' di soldi".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Questioni, dunque, che Andrea preferisce non commentare nel merito, concentrandosi piuttosto sul lavoro e sulla preparazione del suo disco, in uscita il prossimo anno. Adesso resta da capire se Giulia risponderà alle poche dichiarazioni fatte dall'ex fidanzato, o se semplicemente manterrà il silenzio in attesa che il suo libro approdi tra gli scaffali delle librerie Mondadori e non solo.

La De Lellis replica alle accuse

Se quanto pubblicato dall'influencer ha gettato Damante in uno spietato chiacchiericcio mediatico, anche la stessa Giulia ha dovuto difendersi da chi l'ha accusata di avere agito nell'ombra fino alla (quasi) pubblicazione del libro.

L'ex corteggiatrice e gieffina ha spiegato ai suoi follower che, tra le pagine del suo lavoro letterario, racconta di un amore forte, vissuto appieno, che quando è finito l'ha gettata in un acuto dolore che però è riuscita a superare. Ha asserito inoltre che il suo intento era proprio quello di comunicare che, per quanto sia stato difficile affrontare questo viaggio, anche lei ha trovato la propria luce in fondo al tunnel.

E a chi l'ha accusata di essere stata scorretta ha replicato dicendo che Andrea Damante era stato messo al corrente dell'imminente uscita del libro.