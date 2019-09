Netflix, la famosa piattaforma di streaming, non smette di regalare gioie ai suoi utenti. Dopo la conferma di una nuova stagione dell'amata "Elite", l'arrivo negli scorsi mesi dell'indimenticabile telefim degli anni '90 "Willy il principe di Bel Air", ha lanciato un'altra notizia che ha subito entusiasmato il pubblico: la serie sulle Winx.

Chi sono le Winx?

Per chi ha vissuto l'infanzia o l'adolescenza negli anni 2000 non hanno bisogno di presentazioni, sono le fate della serie animata "Winx Club", andata in onda per la prima volta sulle reti Rai nel 2004 e ancora oggi trasmessa.

Il successo del cartone animato è stato notevole tanto da far seguire merchandising, film di animazione, un fumetto e un parco a tema a Valmontone (Roma).

Le protagoniste sono l'adolescente Bloom, leader del Winx Club e le amiche, anche loro fate Flora, Musa, Tecna, Stella e Aisha, giovani studentesse presso la scuola di fate alle prese dai tipici problemi sentimentali dell'età ma che si trovano a difendere con battaglie e magie la Dimensione Magica da terribili cattivi.

Le Winx su Netflix

Si intitolerà: "Fate: the Winx saga" il live-action di Netflix sulle famose fate, e sarà proprio il creatore dell'originale serie animata, Igino Straffi, a collaborare con la celebre piattaforma di streaming nella realizzazione di questo nuovo adattamento della sua creazione. Le riprese sono appena iniziate in Irlanda, alcune delle notizie si sono già diffuse nelle rete e rimbalzano da un sito all'altro, ad esempio è stato reso noto il cast e comprende dei volti già noti agli appassionati del mondo delle Serie TV.

Ci sarà infatti Abigail Cowen, conosciuta per il suo ruolo nelle serie tv sempre su Netflix "Le terrificanti avventure di Sabrina", la quale avrà il ruolo della fata Bloom, insieme a lei a completare il Winx Club troviamo: Hannah van der Westhuysen (Stella), Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra) e Elisha Applebaum (Musa) e Sadie Soverall nel ruolo di Beatrix.

Una foto è già stata condivisa tramite tweet dal profilo Twitter ufficiale della piattaforma Netflix, corredata dall'annuncio del nome dell'attrice protagonista.

Le aspiranti fate di Alfea stanno per tornare.

A guidare il #Winx Club sarà Abigail Cowen (Bloom) nella serie live action Fate: The Winx Saga basata sull'omonimo cartone animato. Prossimamente solo su Netflix. pic.twitter.com/FdtEOUxvYk — Netflix Italia (@NetflixIT) 17 settembre 2019

Non è stata data nessuna comunicazione ufficiale da Netflix sulla data di uscita, per il momento si sa che la prima stagione sarà composta da 6 episodi.

Insomma, Netflix non fa trapelare altre news ma sul social network Twitter scherza con i suoi follower presi dalla nostalgia dell'infanzia data dalla notizia.

*Corre ad aggiornare lo stato di Msn. https://t.co/jXClJ1VwVV — Netflix Italia (@NetflixIT) 17 settembre 2019

Gli appassionati di serie tv e i nostalgici del Winx Club resteranno sintonizzati in attesa di altre notizie o immagini dal set, pronti a cliccare "Play" sul primo episodio del live action sulle fate che tanto ci avevano appassionato negli anni 2000.