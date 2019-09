Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della telenovela Il Segreto, nei dettagli quelle che vedremo in onda dal 22 al 28 settembre su Canale 5. Le anticipazioni di questa nuova settimana svelano che la Ramos metterà zizzania tra i consorti Castaneda, mentre Alvaro lascerà Elsa dopo averla derubata. Infine Don Anselmo lascerà il piccolo paese iberico.

Anticipazioni, Il Segreto puntate al 28 settembre: Antolina gelosa di Isaac

Possiamo anticiparvi, infatti, che Elsa finirà di preparare le ultime cose per il suo matrimonio, ciò scatenerà ancor di più la rabbia di Antolina, dato che Isaac sarà totalmente preso dalla gelosia verso la sua ex fidanzata. Nel frattempo Maria deciderà di allestire la nuova casa che ha comprato Roberto, mentre Raimundo inizierà ad avere dei rimorsi verso i confronti di Julieta, dopo che verrà a sapere che è stata violentata dai Molero, in quanto penserà che se lui non l'avesse cacciata dalla villa tutto questo non le sarebbe mai accaduto.

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto inoltre rivelano che Don Anselmo fornirà alla guardia civile una testimonianza travisata, tant'è che metterà Carmelo e Don Berengario ancor di più nei guai. Al contrario, Alvaro proverà a indurre la Laguna ad acquistare un terreno nella periferia di Puente Viejo, invece, la Ramos si riappacificherà con il Guerrero con l'aiuto di Marcela e Matias.

Antolina fa litigare i coniugi Castaneda

Don Berengario e Raimundo eviteranno che Don Anselmo si tolga la vita, mentre Elsa ci penserà bene prima di comprare il terreno di Jesusina per edificare la sua abitazione insieme ad Alvaro. Prudencio darà rassicurazione a Francisca per quanto riguarda i conti della Villa dopo aver verificato gli investimenti di Fernando, mentre Julieta confiderà finalmente al marito di essere stata violentata dai Molero.

Gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto, inoltre, ci informano che Isaac riprenderà Antolina per aver creato problemi tra Marcela e Matias. Per questa ragione, l'ex ancella domanderà scusa a Marcela, poco dopo rimarrà a bocca aperta non appena saprà che Fernandez e la Laguna hanno in programma di lasciare il piccolo paese. Alla fine la Ramos cercherà di minacciare ulteriormente il dottore, ma quest'ultimo la minaccerà di raccontare al Guerrero che era incinta solamente di tre mesi quando il feto che portava in grembo smise di vivere.

Fernando lascia Puente Viejo

I consorti Ortega si prometteranno di restare uniti per sempre, invece, Don Anselmo sceglierà di partire per provare a rimettersi dalla crisi spirituale in cui è caduto. Elsa, al contrario, darà il suo consenso ad Alvaro di entrare in possesso di tutta la sua eredità. Alla Casona, la Montenegro consiglierà a Mauricio di tenere sotto controllo il Mesia, perché non crede nella sua improvvisa bontà. A proposito, Fernando darà l'ultimo saluto a Maria comunicandole che sta per lasciare il paese.

La Laguna lasciata e derubata da Alvaro

In queste nuove puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 vedremo che Elsa e il Fernandez si daranno appuntamento all'altare per il giorno delle loro nozze. Alla Casona, il Mesia indurrà Roberto a fargli vedere la sua nuova abitazione di La Habana. Sfortuna vuole che Francisca lo inviterà ad andare all'incontro armato mentre un nuovo acquirente avrà interesse a comperare la bottega di Fe. La Laguna, al contrario, avrà una brutta notizia. La giovane, infatti verrà a sapere che il medico è scappato con tutte le sue ricchezze a poche ore del matrimonio. Nel frattempo la Montenegro costringerà Prudencio a restare in villa dopo la partenza precipitosa di Fernando a Madrid. Per finire Saul metterà in atto un piano per discolpare Don Berengario e Carmelo dall'ultimo dei familiari Molero.