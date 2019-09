Il cast di Temptation Island Vip 2, è tutt'altro che chiuso: stando alle voci che si rincorrono sul web da qualche ora, ai protagonisti annunciati prima del debutto, se ne aggiungeranno altri del tutto inattesi. A prendere il posto degli squalificati Ciro Petrone e Federica, ad esempio, pare saranno ben 2 coppie: a mettere in difficoltà questi rapporti d'amore, invece, potrebbe essere un ragazzo che deve la sua popolarità a Uomini e donne.

Marciano possibile 'tentatore': il rumors del web

Gli ascolti non eccezionali che ha fatto registrare la prima puntata di Temptation Island Vip 2 potrebbero presto riprendersi grazie a significativi cambiamenti al cast scelto poche settimane fa.

Se per sopperire all'addio anticipato di Ciro Petrone e della fidanzata si dice possa entrare una nuova coppia, è anche tra i ragazzi single che potrebbero esserci delle new entry non da poco già a partire dalla prossima settimana.

L'indiscrezione che ha riportato ieri sera "Vicolo delle News", sostiene che un famoso ex tronista di Uomini e Donne sta per debuttare nel reality Mediaset nel ruolo di tentatore: stiamo parlando di Mattia Marciano, il dentista di Napoli che qualche anno fa ha avuto un breve e tormentato percorso nel Trono Classico.

Stando a quello che si vocifera in rete, il giovane sarebbe stato contattato dalla redazione di Temptation per subentrare a programma già iniziato, probabilmente per scombussolare gli equilibri che si sono creati nei villaggi sin dal primo giorno di riprese.

Sebbene non esistano ancora prove concrete dell'imminente arrivo del partenopeo in Sardegna, il blog citato poco fa afferma con assoluta certezza che questo accadrà, forse già nel corso della seconda puntata. Mattia, terminata la relazione con la scelta Vittoria Deganello, ha avuto vari flirt con ragazze più o meno celebri (uno anche con Angela Nasti prima che salisse sul trono): l'ultima storia d'amore che è stata attribuita a Marciano, è quella con una delle figlie di Sinisa Mihajlovic (che sarebbe finita poche settimane fa per motivi sconosciuti).

Nuove coppie a Temptation: il figlio di Pippo Franco e forse Belli

Il possibile arrivo di Mattia Marciano nel cast di Temptation Island Vip, non è l'unico ipotizzato dalla stampa nelle ultime ore. Da quando è stata confermata la squalifica di Ciro Petrone dal programma, in seguito alla fuga dal villaggio, in tanti hanno riportato la notizia secondo la quale ci sarebbe stata un'immediata sostituzione.

L'attore di Gomorra e la sua fidanzata Federica, infatti, già lunedì prossimo saranno rimpiazzati da un'altra coppia che ha accettato di mettersi alla prova nel reality: loro sono Gabriele, il figlio di Pippo Franco, e la compagna Silvia.

Ieri, 11 settembre, sul sito di Oggi è apparsa una notizia piuttosto inaspettata sul format condotto da Alessia Marcuzzi: il giornalista Alberto Dandolo ha anticipato che sarebbero pronti a sbarcare in Sardegna anche Alex Belli e Delia Duran.

I piccioncini, dopo essere stati scartati all'ultimo momento, si dice siano stati richiamati dalla redazione per scombussolare gli equilibri; pare, inoltre, che i due abbiano ricevuto un cachet di tutto rispetto per partecipare al programma già cominciato.