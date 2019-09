E' un momento magico per Clarissa Marchese e Federico Gregucci: la coppia nata a Uomini e donne ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. A quattro mesi dalle nozze, l'ex tronista è incinta: la coppia non ha annunciato ancora se si tratta di un fiocco rosa o azzurro ma è chiaro che entrambi sono al settimo cielo. D'altra parte, durante l'ospitata al dating show di Canale 5, avvenuta il giorno prima del matrimonio, i due giovani avevano confessato che mettere in cantiere un figlio sarebbe stata la loro priorità.

Clarissa: 'Finalmente possiamo gridarlo al mondo'

Clarissa è in dolce attesa: la bellissima ex Miss Italia ha voluto condividere con i suoi fan la gioia della sua gravidanza. La coppia ha atteso che i primi mesi di attesa, quelli più difficili per antonomasia, passassero e poi hanno scelto Instagram per fare l'annuncio pubblicamente. 'Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero!', ha esordito la Marchese sui social.

'Federico e io amiamo già alla follia il nostro bambino (o la nostra bimba)', ha completato la giovane futura mamma. La didascalia dolce ed esplicativa si trova sotto uno scatto in cui Federico è in ginocchio davanti alla moglie a cui accarezza un pancino già ben visibile.

Già in precedenza, le fan della coppia avevano notato qualche rotondità sospetta nel fisico di Clarissa, ma la giovane aveva custodito gelosamente il dolce segreto.

Fino a ieri, quando gli sposini non ha ritenuto opportuno comunicare la notizia: d'altra parte sarebbe stato impossibile continuare a nascondere la gravidanza per i due che si espongono molto sui social.

Sarà un maschio o una femmina?

La coppia, che già prima delle nozze conviveva in California, molto probabilmente deciderà di far nascere in America il primogenito per garantirgli da subito la doppia cittadinanza, così come hanno fatto Chiara Ferragni e Fedez con il loro piccolo Leone.

Federico si trova all'esterno per lavoro e Clarissa svolge lì la sua attività di web influencer: i due hanno subito non poche critiche per via di alcune scelte fatte nel giorno del loro sì che hanno portato Clarissa ad esporsi sui social. Ma il rapporto tra l'ex tronista e Federico non ha subito nessuno scossone: i due sono più forti ed uniti che mai.

Adesso non resta che attendere la prossima rivelazione: ben presto, Federico e Clarissa annunceranno ai follower se si tratta di un piccolo o di una piccola.

In ogni caso, la coppia si prepara già ad accogliere il primogenito tanto atteso e desiderato. Nel frattempo nelle sue Story su Instagram Clarissa ha rassicurato i fan: lei ed il bimbo che le cresce in grembo stanno bene e con i suoi calcetti già si fa sentire.