Matrimonio a prima vista ha riaperto i battenti mercoledi scorso. Nella prima puntata, tre coppie di sconosciuti sono convolate e nozze ed hanno affrontato il ricevimento e il servizio fotografico per avere un primo approccio. Nella puntata di mercoledì 11 settembre, le anticipazioni raccontano delle prime difficoltà che i coniugi avranno durante il viaggio di nozze.

Il viaggio di nozze metterà a dura prova le coppie

Uno dei momenti più importanti dell'esperimento sociale è senza dubbio il viaggio di nozze.

Le coppie, finalmente avranno la possibilità di conoscersi meglio e trascorrere del tempo in intimità. Secondo gli spoiler, qui inizieranno i primi veri problemi per alcuni, tanto che cominceranno a pensare al divorzio.

La coppia formata da Marco e Ambra, al momento del matrimonio è sembrata un po' divisa. Se lui, infatti, è stato entusiasta quando ha visto la sua sposa, lo stesso non si può dire di lei che è rimasta sempre fredda e distaccata.

Le cose non andranno meglio nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista, perché a quanto pare, nella luna di miele Ambra avrà molte difficoltà nel lasciarsi andare. Marco, però, con il suo carattere dolce e premuroso, non si arrenderà e cercherà una soluzione al problema cercando il dialogo con sua moglie. Il team di esperti sarà molto fiducioso su questa coppia che non è partita con il piede giusto, ma ha tutte le caratteristiche per una relazione stabile.

Fulvio e Federica sono quelli che probabilmente avranno più problemi. Durante la cerimonia di nozze, la solarità di lui si è contrapposta alla freddezza di lei. Secondo gli esperti il comportamento distaccato di Federica è una forma di difesa per paura di soffrire in un secondo momento. Durante il viaggio di nozze della prossima puntata, però, ci saranno grandi problemi per la coppia di neosposi.

Tra Fulvio e Federica ci saranno grandi litigi che partiranno a causa dello scarso interesse che la donna mostrerà per la situazione. Gli scontri andranno a degenerare quando Federica parlerà di un altro uomo davanti a suo marito. Fulvio andrà su tutte le furie e arriverà anche a pensare che forse dovrebbe chiedere subito il divorzio.

A differenza di Fulvio e Federica, sulla soglia del divorzio, Luca e Cecilia sembrano andare bene

La coppia formata da Luca e Cecilia si è rivelata subito quella preferita dal pubblico.

L'ironia e la voglia di divertirsi che unisce i due sarà la chiave vincente per gettare le basi di un rapporto. Durante il viaggio di nozze che faranno in Messico consolideranno la loro unione e per il momento loro sono l'unica coppia destinata a durare.

Guardando le precedenti edizioni, le coppie che hanno avuto molte difficoltà di approccio iniziale sono quelle che alla fine si sono dimostrate più unite delle altre.

Per vedere come continuerà l'esperimento di Matrimonio a Prima Vista 4 non resta che aspettare i prossimi episodi su Real Time.