Una nuova puntata serale di Una vita andrà in onda sabato 7 settembre a partire dalle 21;15 circa su Rete 4 e dove i fan della soap opera iberica, scopriranno cosa è successo al piccolo Moises. Approfittando dell'assenza di Blanca e Diego infatti, Samuel farà sparire il bambino è lo porterà in ospedale mettendolo nelle mani di medici e infermieri al suo servizio. Intanto ad Acacias, il colonnello Valverde avrà la conferma che l'operazione agli occhi a cui si è sottoposto non sarà andata a buon fine, mentre Lolita non saprà come dire ad Antonito che ha rotto inavvertitamente la sua invenzione.

Una vita, trama del 7 settembre: Blanca e Diego scoprono dove si trova Moises

Intrighi e colpi di scena continueranno ad appassionare i fan di Una vita anche nella serata di sabato 7 settembre, dove vedremo come Samuel stia mettendo in atto il suo piano per sbarazzarsi del piccolo Moises. Approfittando dell'assenza dei genitori infatti, il giovane Alday porterà il bambino in ospedale e lo affiderà alle cure del dottor Guillen.

Il medico come rivelano gli spoiler, sarà costretto a sottostare al volere di Samuel, che lo ricatterà e lo terrà in pugno. Sarà proprio il più giovane dei fratelli Alday a rivelare a Blanca e Diego che il figlio è in ospedale a causa di un'improvvisa crisi di vomito e febbre. Sin da subito, i due genitori non crederanno alla versione di Samuel anche e soprattutto, dopo quanto rivelato loro da Riera. Blanca e Diego comunque decideranno di fingersi sprovveduti per non far capire a Samuel di essere a conoscenza delle sue vere intenzioni.

Una vita, puntata serale: Moises in pericolo

Mentre Diego e Blanca studieranno un piano per portare via Moises dall'ospedale, le anticipazioni svelano che Arturo verrà a sapere che l'operazione agli occhi non ha avuto l'esito sperato e, in un primo momento, si isolerà da tutti. Solo in un secondo tempo, deciderà di reagire, dedicandosi ai preparativi delle nozze con Silvia. Diego intanto, faticherà a tenere calma Blanca, la quale vorrà riportare a casa subito il figlio, sospettando che il bambino sia in pericolo a causa di Samuel e del dottor Guillen.

Sarà a questo punto che Diego chiederà a Riera di indagare sul medico. Antonito intanto, venuto a sapere che la sua invenzione si è rotta, cadrà in depressione, nonostante i tentativi di Lolita di consolarlo. Intanto in ospedale, proprio mentre Diego e Blanca sembreranno decisi a portare via Moises, si accorgeranno che il piccolo ha la febbre.

Una nuova ed emozionante puntata attende i telespettatori di Una vita in prima serata su Rete 4 sabato 7 settembre, ricordando che lunedì, la soap iberica, tornerà regolarmente in onda su canale 5 nel consueto orario delle 14;10.