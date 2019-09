Il 24 agosto sono iniziate le riprese della seconda edizione di Temptation Island Vip. In queste ore sulla pagina ufficiale del docu-reality è stato reso pubblico un video che vede come protagonista Serena Enardu. Il comportamento mostrato dalla giovane, potrebbe provocare una reazione da parte del suo fidanzato, Pago.

La giovane sarda è divenuta celebre al pubblico del piccolo schermo grazie a Uomini e Donne.

Serena infatti, fu protagonista di un tira e molla con Giovanni Conversano. Una volta terminata la storia con il suo corteggiatore, la Enardu ha ritrovato il sorriso al fianco del cantautore.

Spoiler Temptation Island Vip: Serena apprezza la sfilata del suo tentatore

Che Serena fosse una donna determinata e sicura di sé, i telespettatori lo sapevano già. Nella clip pubblicata dagli autori del reality Serena mostra una certa affinità con il single Alessandro.

Nello specifico la giovane durante la sfilata in costume ha assegnato un bel 11 come voto al tentatore. In un secondo momento la concorrente ha dato luogo ad un vero proprio sfogo con il single.

Serena Enardu ha riferito ad Alessandro di volersi liberare di tutti i blocchi. Secondo la giovane, il suo tentatore sarebbe in perfetta affinità con lei. Alessandro e Serena in pochi giorni hanno instaurato un feeling davvero speciale.

Quello che non potrebbe affatto piacere a Pago, potrebbero essere un gesto di Ale verso Serena. Il tentatore infatti, dopo aver fatto sfogare la concorrente l'avrebbe presa in braccia per buttarla in acqua. Ovviamente non si può già parlare di crisi per la coppia, ma il comportamento dell'ex tronista potrebbe far ingelosire il suo compagno.

Giovanni Coversano dice la sua su Serena Enardu

La storia tra Giovanni Conversano e Serena Enardu fu una delle più chiacchierate e seguite di Uomini e Donne.

Oggi i due ex protagonisti del dating show si sono rifatti una vita, Giovanni ha trovato la felicità con Giada. Confermata la partecipazione di Serena a Tempation Island, il profilo dell'ex calciatore è stato preso di mira dai fan. Alle domande sulla Enardu, Conversano ha risposto in modo chiaro: "Basta con questa storia". A quanto pare il giovane sembra non volerne più parlare, anche in segno di rispetto verso la nuova compagna e moglie.

In passato Giovanni dichiarò che tra lui e Serena non c'era nessuna affiità. La relazione fu instaurata solamente per interessi economici, in quanto i locali e le discoteche facevano a gara per ospitarli. Tuttavia Giovanni Conversano non ha mai negato il suo passato, al contrario si è sempre preso le responsabilità di come sono andate le cose: "Non rinnego nulla, ma Giada mi ha riportato alla vita reale".