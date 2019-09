La storia d'amore tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sarebbe giunta nuovamente ai ferri corti. Ieri pomeriggio l'ex tronista di Uomini e donne si è lasciato andare sui social a delle accuse pesanti nei confronti della sua fidanzata, parlando addirittura di tradimento con il modello e attore Andrea Montovoli. Accuse che sono state respinte al mittente da parte della diretta interessata, la quale poi si è lasciata andare a un durissimo sfogo sui social, dove ha detto che il suo fidanzato ha scritto quelle cose su Instagram perché aveva bevuto un po' troppo.

Lucas Peracchi VS Mercedesz: lei si difende dalle accuse di tradimento

La Henger ha esordito dicendo che normalmente preferisce non rispondere pubblicamente a quelle che ha definito 'queste cag...' che fa Lucas soprattutto quando è 'alterato' in quanto le trova delle bambinate ma questa volta ha scelto di prendere la parola e di farlo sui social perché passare per la parte della traditrice proprio non le sta bene.

'Era alterato, aveva bevuto', ha proseguito Mercedesz nel suo lungo e duro sfogo sui social rivelando che lei in realtà non si sente con Andrea Montovoli da svariati anni e proprio per questo non ci ha pensato due volte a dire che con queste sue esternazioni ha fatto una vera e propria 'figura di mer...'.

Mercedesz ha poi aggiunto che il suo fidanzato sapeva benissimo quali sarebbero state le conseguenze nel momento in cui diceva pubblicamente sui social che era una traditrice, ma nonostante questo l'ha fatto e sembrerebbe che alla Henger proprio non va di perdonare questo 'errore' del suo fidanzato.

La ragazza ha poi raccontato nel dettaglio quello che era successo la sera prima che Peracchi 'sclerasse' sui social, rivelando che Lucas avrebbe 'smadonnato' e soprattutto l'avrebbe accusata di svariate cose, tirando in ballo anche i suoi ex fidanzati.

'Ha passato tutta la notte su Google a guardare i miei ex fidanzati', dice la Henger

Mercedesz addirittura ha svelato che il suo fidanzato sarebbe andato su Google per fare delle ricerche sui fidanzati passati che ha avuto e si sarebbe visto svariate interviste che ha concesso nel corso degli anni a Barbara D'Urso, andando su tutte le furie.

In particolar modo, sembrerebbe che Lucas si sarebbe fissato con Andrea Montovoli.

Nonostante questa situazione, però, Mercedesz ha scelto di non dare peso più di tanto alle parole del suo fidanzato, credendo che il mattino seguente si sarebbe dimenticato di queste polemiche. Ma così non è stato, perché il giorno dopo Peracchi è tornato a parlare della questione 'ex fidanzati', dopodiché ha fatto le sue esternazioni social che ovviamente non sono piaciute alla giovane Mercedesz.