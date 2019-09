Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le Stelle, è più agguerrita che mai. E' notizia di poche ore fa che la conduttrice di Rai Uno si sia abbastanza risentita nel trovarsi programmato sulle reti Mediaset il nuovo programma di Maria De Filippi Amici Celebrities. In sostanza, la Carlucci non è d'accordo sulla formula del programma della collega, che va in onda il sabato sera su Canale 5 e che vede tra gli altri concorrenti anche Filippo Bisciglia e la compagna Pamela Camassa.

Secondo la conduttrice, il programma della De Filippi Amici Celebrities non sarebbe altro che una simil copia del suo Ballando con le stelle. La domanda che tutti si fanno in questo momento è la seguente: chi avrà ragione? Molti sono già i pareri discordanti tra i fan dei due programmi. C'è chi vede una somiglianza tra i due e chi invece non ne vede alcuna. Come tutti i telespettatori sanno, l'idea di Amici Celebrities è quella di un talent con i Vip, evoluzione del normale talent Amici che ormai va in onda dal 2001, che mettono in risalto le loro passioni, che vanno dal canto fino al ballo. La disputa, quindi, sembra già farsi molto accesa e solo nei prossimi giorni si capirà come andrà a finire.

Milly Carlucci e Maria De Filippi: si attende una risposta dai vertici Mediaset

Per il momento, di fronte a questa diffida da parte della conduttrice di Rai Uno e di Ballando con le stelle, la De Filippi non ha detto niente. Nessun comunicato stampa nel momento in cui questo articolo viene pubblicato è stato reso palese dallo staff della conduttrice e da Mediaset. Sicuramente presto qualche risposta dai vertici della Fascino, società della De Filippi, arriverà.

Ad Amici Celebrities arrivano due super ospiti

Intanto la programmazione di Amici Celebrities va avanti e sabato 28 settembre ci sarà la seconda puntata del programma di Canale 5 che, per la seconda volta, sarà condotto da Maria (in seguito sostituita da Michelle Hunziker che adesso è impegnata con la conduzione di Striscia la notizia). Nella puntata di sabato 28 prossimo arriveranno in trasmissione due ospiti importanti: Alessandra Amoroso e Irama, quest'ultimo reduce dal disco di platino per il suo successo estivo dal titolo 'Arrogante'.

La diffida della Carlucci, quindi, sembra non aver dato i suoi frutti almeno per il momento. Molti critici e blog televisivi autorevoli, in queste ore, scrivono sull'argomento e considerano la mossa della Carlucci davvero troppo azzardata e quasi non rispettosa nei confronti della professionalità e del lavoro altrui che è sempre stato fatto con serietà e senza nessun sotterfugio. La Carlucci, quindi, potrebbe rivedere presto le sue posizioni.