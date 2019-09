Nelle puntate spagnole Il Segreto, i disperati tentativi di Maria volti a recuperare l'uso delle gambe la porteranno ad un punto di non ritorno. La Castaneda infatti, si affiderà alle cure estreme dalla perfida infermiera Dori Vilches. La sventurata non sa che la fisioterapista ha in serbo qualcosa di tremendo per lei. E sarà così che, dopo l'ennesimo trattamento doloroso che non sembrerà portare ad alcun risultato, Maria si sveglierà in uno stato di semi incoscienza. Dori l'ha narcotizzata ed è intenzionata a mettere fine alla sua vita.

Il Segreto: Maria scopre di essere stata narcotizzata mentre arriva l'ex fidanzata di Berengario

Nelle nuove puntate Il Segreto che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Maria scoprirà che l'infermiera le sta somministrando delle sostanze stupefacenti. Quale oscuro piano ha in mente? Nel frattempo, continuerà la battaglia di Ester per convincere tutto il paesino che Don Berengario è realmente suo padre.

Il pelato inizierà ad intuire che il comportamento della ragazza nasconde qualcosa di non proprio chiaro. In tanti cominceranno a credere che Ester sia in realtà una truffatrice e che voglia in realtà mettere le mani sui soldi di Don Berengario. Dolores sarà la prima a sospettare della ragazza e non perderà tempo per avviare le sue strambe indagini personali. A dare una svolta inaspettata nelle trame della soap sarà l'arrivo di Marina, l'antico amore di Don Berengario.

Anticipazioni Il Segreto: Maria ingannata biecamente da Dori

Maria sarà in serio pericolo, in quanto l'infermiera Dori perderà la testa. Proprio nel momento clou, irromperà nella stanza Fernando. L'infermiera, spaventata, non potrà fare altro che scappare ma verrà raggiunta comunque dal Mesia, che apprenderà a una verità sconcertante. Maria dirà di aver ricattato l'infermiera affinché proseguisse con i suoi trattamenti con l'ago.

Peccato che Dori abbia nascosto alla Castaneda che il trattamento stesse funzionando. Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, Ester impedirà a sua madre Marina di entrare in casa sua e la costringerà a partire nuovamente per non creare problemi a lei e a Don Berengario. La donna però, sarà intenzionata a restare al paesino e a riprendersi quello che è suo.

Fernando salva Maria nelle prossime puntate de Il Segreto

Puente Viejo sarà in pericolo anche per le perfide intenzioni di Severo e Carmelo, che non metteranno da parte il loro piano di vendetta contro Francisca.

Ci sarà Inoltre un dialogo molto intenso tra Marina ed Ester, nel quale la donna accuserà apertamente la figlia di ingannare Don Berengario. Caos alla Casona, dove Fernando riuscirà a salvare Maria dalle grinfie della perfida Dori. Il Mesia sarà costretto a sequestrare l'ex moglie e, dopo averla rapita, la porterà in un vecchio monastero abbandonato. Dopo averlo rimproverato per la sua follia, Maria metterà le cose in chiaro con Fernando, dicendogli di non aver alcuna intenzione di tornare ad essere la sua donna.

Non finirà qui.