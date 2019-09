Pochi mesi fa ha lasciato la casa del GF 16 dopo essere arrivato ad un passo dalla vittoria. Gianmarco Onestini ha varcato nuovamente la porta rossa per partecipare alla settima edizione del Grande Hermano Vip. Il reality show, in onda su Telecinco, ha preso il via mercoledì 11 settembre con la presentazione ufficiale del cast. Nei giorni scorsi l’ex tentatore aveva annunciato, insieme al fratello, importanti novità lavorative di respiro internazionale.

Indizi che avevano subito fatto pensare ad una possibile partecipazione alla versione spagnola del Grande Fratello o a Supervivientes.

Nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale con l’ingresso nella casa di Onestini junior che nel video di presentazione ha parlato del suo profondo legame con il fratello. “La famiglia per me è tutto e la persona più importante della mia vita è mio fratello Luca”. Il ventiduenne si è soffermato sull’aspetto sentimentale. “Ora che sono in Spagna spero di trovare l’amore”.

'Luca è la persona più importante della mia vita'

Gianmarco Onestini ha preso parte alla sedicesima edizione della versione Nip del Grande Fratello. Un’esperienza che ha chiuso in crescendo conquistando il gradimento dei telespettatori che hanno apprezzato il garbo e l’educazione del bolognese. Alla fine il ventiduenne ha conquistato la finale ed ha chiuso la sua avventura nel reality show al terzo posto, preceduto da Martina Nasoni, prima classificata, ed Enrico Contarin.

Ora Gianmarco ha deciso di riprovarci ed ha accettato di partecipare alla versione spagnola del Grande Fratello Vip.

Nel filmato di presentazione Onestini junior ha parlato anche del suo legame con la nonna. “Ha 99 anni e le sono molto affezionato. Penso che sia la nonna che tutti vorrebbero” - ha affermato l'ex tentatore che proverà a lasciare il segno anche lontano dal Bel Paese.

Il feeling speciale con la nonna, la videochiamata con il fratello

Oltre a soffermarsi sulle sue precedenti esperienze televisive, Gianmarco Onestini ha riferito che studia Giurisprudenza all’Università di Bologna e che lavora come modello.

“Sono stato a Miami ed alla Fashion Week di Milano oltre a partecipare a numerose sfilate”. Il ventiduenne ha dispensato dolci parole al fratello sottolineando che è stato presente in tutte le tappe più importanti della sua vita. “Lui è al mio fianco in tutte le situazioni”.

Durante la clip di presentazione Gianmarco si è reso protagonista di una divertente videochiamata con Luca Onestini. In chiusura il bolognese ha confermato di essere ancora single e che spera di trovare la persona giusta nel corso della sua esperienza al Grande Hermano Vip.