Settembre è il mese delle ripartenze e dei ritorni in video dei programmi Rai-Mediaset più amati e seguiti dal pubblico. Tra questi vi sono sicuramente Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, ma anche Domenica In, tornata al successo con Mara Venier alla conduzione. Immancabili i programmi di Barbara D'Urso, che anche quest'anno sarà alle prese con una stagione tv molto impegnativa che la rivedrà al timone di Live - Non è la D'Urso, il programma cult della passata stagione televisiva.

La nuova stagione tv Rai-Mediaset: il 9 settembre ritorna Pomeriggio 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset di settembre rivelano che la stagione partirà lunedì 9 settembre, quando su Canale 5 ritornerà la D'Urso al timone del suo collaudato Pomeriggio 5, che potrà contare su uno studio tutto nuovo.

Sempre dal 9 settembre, su Canale 5, riprenderanno due trasmissioni molto amate e seguite dal pubblico: Mattino 5 con Federica Panicucci e Forum condotto da Barbara Palombelli. In prime time, invece, da lunedì prossimo debutterà la 2^ stagione di Temptation Island Vip, condotta quest'anno da Alessia Marcuzzi.

Per la D'Urso, però, quello con Pomeriggio 5 non sarà l'unico impegno della stagione televisiva.

Dal 15 settembre, infatti, tornerà al timone di Domenica Live, in onda dalle 17.20 e prossimamente la sera rsarà impegnata con Live - Non è la D'Urso, che dovrà vedersela contro le fiction di Rai 1.

Per rivedere in onda Uomini e Donne, invece, bisognerà attendere lunedì 16 settembre: è questa la giornata scelta per le nuove puntate del trono classico e del trono over. Per la De Filippi, inoltre, va segnalato anche l'impegno con Amici Celebrities che condurrà la prima settimana, per poi cedere il testimone a Michelle Hunziker.

A La vita in diretta arriva la Cuccarini, Venier confermata a Domenica In

In casa Rai, invece, va segnalato l'atteso ritorno di Mara Venier al timone di Domenica In. La nuova stagione del contenitore domenicale di Rai 1 debutterà il prossimo 15 settembre alle ore 14. Anche per la Venier sarà una stagione decisamente ricca di impegni, dato che a dicembre sbarcherà in prime time sulla rete ammiraglia con un nuovo people show dal titolo "La porta dei sogni".

Dal 9 settembre, invece, sempre su Rai 1 debutterà la nuova stagione de La Vita in diretta, lo storico rotocalco del pomeriggio che quest'anno sarà affidato alle mani di Lorella Cuccarini e Alberto Matano, il giornalista del Tg 1 amatissimo dal pubblico da casa. Per rivedere la soap Il Paradiso delle signore, invece, bisognerà attendere il 14 ottobre.