Paola Perego approda dopo tanti anni a Canale 5 per rilasciare a Silvia Toffanin una lunga intervista sulla sua vita privata e sul male che l'affligge: gli attacchi di panico. Paola Perego, ancora volto indiscusso della Rai, dopo Antonella Clerici sceglie Verissimo e Silvia Toffanin per aprire il suo cuore e lasciarsi andare ad una lunga confessione sulla sua vita. Per la prima volta parla anche degli attacchi di panico di cui soffre da anni, una confessione davvero esclusiva quella che Paola Perego ha accettato di fare negli studi di Canale 5.

Oggi la Perego, che è anche diventata nonna, fa un bilancio della sua vita senza tralasciare niente e parla del suo primo libro, nel quale riporta i diari scritti fin da quando era adolescente.

Paola Perego da 30 anni combatte contro un 'mostro'

Gli attacchi di panico sono una terribile malattia che colpisce tante persone al mondo, sia comuni che vip. Ecco che allora anche Paola Perego, invitata come ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, ha voluto svelare tutti i retroscena di questa malattia che l'affligge da ben 30 anni.

Come si è curata? Come è uscita la conduttrice da questo brutti incubo? Queste le sue parole toccanti in merito: “Posso rivelarti cara Silvia che il primo attacco di panico fai davvero fatica a dimenticarlo. Ero giovanissima quando mi è successo, in pratica avevo solo sedici anni, ero in macchina, mentre tornavo dal cinema e ad un certo punto ha iniziato a mancarmi l'aria. Non sapevo cosa mi stesse succedendo poi, ovviamente, in seguiti ho capito.

Quel mostro che io chiamo attacchi di panico non mi ha più abbandonata", ha confessato la conduttrice ancora intimorita ascoltando le sue stesse parole.

Paola, oltre a curarsi, ha cercato anche di uscirne da sola da questa condizione di disagio e di aiutarsi come meglio poteva. "Quando mi arrivavano le crisi scrivevo molto, era una cosa che mi aiutava a mettere nero su bianco quello che mi stava succedendo.

Oggi ho tirato fuori quei diari che ho scritto anno dopo anno e ho deciso di ricavarci un libro, per raccontare la mia storia e per aiutare le persone nelle mie stesse condizioni".

Paola Perego la sua adolescenza e la sua malattia raccontata in un libro

La Perego chiama gli attacchi di panico che l'hanno perseguitata per anni 'mostri': "Chi ha gli attacchi di panico si sente debole, pensa che gli altri siano tutti più forti e si vergogna a dirlo e fa fatica ad accettarsi” ha concluso la conduttrice.

Non sappiamo quando uscirà il libro, il primo, di Paola Perego perché la conduttrice lo sta ancora scrivendo ma sicuramente sarà un altro modo per la Perego di guardarsi dentro ed uscire dal tunnel terribile degli attacchi di panico che sono una malattia invalidante.