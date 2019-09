Emma Marrone è stata operata: l'ha dichiarato la stessa cantante sul suo profilo Instagram, tranquillizzando i suoi fan. Insieme alle sue parole, ha aggiunto una foto del braccialetto dell'ospedale in cui è stata ricoverata. La cantante salentina aveva subito un altro intervento nel 2009, prima del suo ingresso ad Amici.

Su Instagram Emma rompe il silenzio: l'operazione è riuscita

Il messaggio di Emma Marrone sui social ha toccato molti fan, ultimamente molto preoccupati per le sue condizioni di salute.

La cantante, una settimana fa, aveva annunciato di doversi allontanare dalle scene per un problema di salute piuttosto serio. Nel 2009 Emma aveva già dovuto affrontare un tumore a utero e ovaie, con un'operazione durata sette ore, poco prima di presentarsi al provino di Amici che l'avrebbe portata al grande successo.

Dopo un lungo silenzio, oggi 28 settembre, Emma Marrone ha utilizzato il suo profilo ufficiale Instagram per comunicare con i suoi fan.

Nel post ha annunciato che è stata molto dura ma ce l'ha fatta, nonostante sia ancora molto provata. L'artista pugliese ha dichiarato di essere stata operata, pubblicando la foto del braccialetto che riporta il suo nome ed il numero del letto in cui ha riposato durante il suo ricovero in ospedale. Ad accompagnare l'immagine, le tanto attese parole che hanno riscaldato il cuore dei fan. La cantante, come ha dichiarato, adesso avrà bisogno di un periodo di riposo per riacquistare le forze ed essere pronta a tornare alla sua musica. L'intervento è riuscito e finalmente tutti possono tirare un sospiro di sollievo dopo la forte preoccupazione dei giorni scorsi.

La cantante ha confessato di essere ancora molto provata ma che presto tornerà dai suoi fan

Emma Marrone ha voluto ringraziare tutte le persone che in questi giorni le hanno scritto un pensiero e che le hanno dato un amore che le è servito per combattere ancora con più forza i problemi che l'hanno sorpresa. La cantante, inoltre, ha ricordato tutte quelle persone che stanno vivendo una situazione simile alla sua, manifestando la propria vicinanza nella lotta contro la malattia.

Adesso Emma sta bene ed ha confessato di essersi lasciata andare ad un pianto liberatorio di gioia.

Pochi giorni fa, la Marrone ha compiuto dieci anni di carriera dal suo ingresso ad Amici di Maria De Filippi. I suoi fan non le hanno fatto mancare la propria vicinanza, celebrando l'avvenimento sui social con la promessa di aspettare la loro cantante sul palco e festeggiare insieme. Emma ha tutta l'intenzione di mantenere al più presto questa promessa: ha dimostrato di essere come sempre coraggiosa, forte e molto positiva.