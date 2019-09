Rosy Abate ha fatto di tutto per cambiare vita. La donna non voleva più essere la 'regina' di Palermo e il suo unico obiettivo era ricongiungersi al figlio e vivere una vita onesta e soprattutto serena. Fin dalla prima puntata è stato evidente, sia per la protagonista che per il pubblico, quanto difficile sarebbe stato realizzare il desiderio dell'ex mafiosa. Leonardo, infatti, ha intrapreso una strada sbagliata avvicinandosi al camorrista Costello ed ha commesso un omicidio.

Rosy ha cercato in tutti i modi di allontanare il figlio dalla criminalità ma, non riuscendoci, ha deciso di avvicinarsi al boss per scoprire le intenzioni dell'uomo. Canale 5 trasmetterà venerdì 27 settembre la terza puntata di Rosy Abate 2 in cui l'ex regina di Palermo si sentirà abbandonata perché il figlio ha scelto di stare dalla parte del boss Costello e la sua vita sarà in pericolo poichè il camorrista vuole ucciderla. Il 4 ottobre invece andrà in onda la quarta puntata che avrà come colpo di scena l'arresto di Leonardo.

Anticipazioni Rosy Abate 2, 3ª puntata il 27 settembre

La seconda puntata si è conclusa con Leonardo che ha voltato le spalle alla madre che è diventata per Costello una scomoda presenza da eliminare. Nel terzo appuntamento con Rosy Abate 2 - in onda il 27 settembre - la protagonista si troverà in una situazione complicata. Stando alle anticipazioni diffuse in rete, da una parte sarà in preda allo sconforto per la decisione presa da Leonardo che ha scelto da che parte stare, dall'altra dovrà guardarsi dalla condanna a morte che pende sulla sua testa.

L'ex mafiosa denuncerà alla polizia i traffici del boss Costello. Facendo ciò diventerà un ostacolo da eliminare. Leonardo sarà restio a recuperare il rapporto con Rosy perché si sentirà sempre più attratto dal potere e dalla ricchezza che il camorrista gli promette. Inoltre, non vorrà rinunciare a Nina, che considera l'amore della sua vita.

Il 4 ottobre in onda la 4ª puntata di Rosy Abate 2: anticipazioni

Gli eventi subiranno una svolta drammatica nella quarta puntata di Rosy Abate 2 in onda su Canale 5 nella prima serata di venerdì 4 ottobre.

Leonardo è stato arrestato e questo farà precipitare nella disperazione Rosy che si ritroverà a condividere lo sconforto con Regina, anch'essa angosciata per la situazione in cui si trova il giovane Abate. Quest'ultimo verrà portato nel carcere di Nisida, lontano dalla madre e da chi gli vuole bene. Il ragazzo subirà costantemente le minacce di alcuni detenuti pagati da Costello che vorrebbe metterlo a tacere.

Secondo le anticipazioni, l'ispettore Luca Bonaccorso interverrà per cercare di ribaltare la situazione e consentirà in qualche modo a Rosy di recuperare il rapporto con il figlio.