Questa sera, 18 settembre, debutterà Rosy Abate 2, la seconda stagione della serie di successo prodotta da Taodue e interpretata dall'attrice Giulia Michelini. Il personaggio di Rosy dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni e di ciò che è accaduto nei sei anni in cui è stata in carcere. Il figlio Leonardo, nel frattempo, è cresciuto e vive a Napoli in una casa-famiglia. Una volta uscita di prigione, Rosy andrà dal figlio ma si troverà davanti un ragazzo problematico e irrequieto che sembra sentire dentro il richiamo del sangue degli Abate.

A complicare le cose ci penserà il boss della camorra Antonio Costello che porterà il ragazzo sulla strada della criminalità. Rosy cercherà di allontanare il figlio da un futuro che lei ha già vissuto, ma non sarà facile perchè si scontrerà con lo stesso Leo che è deciso ad intraprendere la strada del camorrista. Secondo le anticipazioni diffuse sul web, nella seconda puntata in onda il 20 settembre, Rosy smetterà di essere una madre coraggio e si vedrà costretta a tornare nei panni della 'regina di Palermo' per salvare il ragazzo che ha ucciso un'ispettrice di polizia. Nel frattempo Bonaccorso indagherà sull'omicidio e troverà degli indizi che lo condurranno al giovane Abate.

Anticipazioni 20 settembre: nella seconda puntata Rosy Abate capirà che Leonardo è diventato un criminale

Venerdì 20 settembre andrà in onda la seconda delle cinque puntate di Rosy Abate 2 in cui il pubblico vedrà la protagonista pronta a tutto per liberare il figlio dalle grinfie della camorra. Secondo le ultime anticipazioni, la donna si troverà davanti ad una triste realtà: Leonardo è diventato un criminale in quanto lo stesso si macchierà dell'omicidio dell'ispettrice di polizia Nadia Aversa.

Volente o nolente, il giovane Abate dovrà accettare le conseguenze di ciò che ha fatto. Nonostante desideri una vita 'normale' con il figlio, Rosy capirà che ciò non potrà mai avverarsi e deciderà di combattere in prima linea per sostenere Leo. Le indagini saranno condotte dall'ispettore Bonaccorso e gli indizi lo porteranno al figlio di Rosy. Sarà a questo punto che la donna penserà di mettere in atto un piano rischioso per tenere al sicuro Leonardo: avvicinarsi al boss Antonio Costello.

L'impresa dell'ex mafiosa sarà pericolosa e difficile poichè il camorrista è un potente uomo d'affari per nulla intimorito da ciò che Rosy Abate rappresentava quando era la temuta regina di Palermo.

La seconda puntata di Rosy Abate 2 in streaming su Mediaset Play

Rosy Abate 2, come tutte le serie e i programmi in onda sui canali Mediaset, sarà disponibile in streaming on demand dopo la messa in onda degli episodi sul sito ufficiale di Mediaset Play.

La serie con protagonista il personaggio più amato e popolare di Squadra Antimafia può essere seguita sullo stesso sito in contemporanea con la messa in onda in TV. Nel caso in cui si voglia recuperare o rivedere gli episodi andati in onda, gli utenti possono visionare i contenuti in streaming sia su pc collegandosi al sito, sia su dispositivi mobili (tablet o smartphone) utilizzando l'app ufficiale di Mediaset Play.