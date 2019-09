Giovedì 3 ottobre andrà in onda su Rai 1 la quarta puntata di Un Passo dal Cielo 5. Proseguiranno le indagini iniziate nella prima puntata: infatti, a differenza delle stagioni precedenti, c'è un unico giallo che verrà completamente svelato solo alla fine. La quarta puntata si intitolerà 'Il gigante e il bambino' dove un maestro di sci subirà un'aggressione molto violenta. L'aggressione mette in difficoltà Vincenzo dato che Valeria potrebbe essere coinvolta.

Il commissario Nappi, nel corso delle prime tre puntate, è riuscito a superare abbastanza bene l'abbandono di Eva e forse inizia a provare per la giovane forestale qualcosa che va oltre la stima e la semplice amicizia. Il poliziotto dovrà quindi portare avanti le indagini ma allo stesso tempo far luce sui propri sentimenti. Inoltre Klaus potrebbe essere in qualche modo coinvolto nelle indagini.

Una notizia sconvolge Emma

Nel frattempo Francesco sembra più sereno, nonostante non sia riuscito a ritrovare suo figlio, ma il suo equilibrio è molto precario: l'uomo potrebbe crollare a causa di una notizia sconvolgente che riguarda la donna che ama.

Sarà qualcosa inerente l'aneurisma? O forse Emma ha nascosto a Francesco qualcosa che riguarda Albert? Ad ogni modo l'equilibrio di Neri verrà ulteriormente sconvolto da ciò che accadrà nel quinto appuntamento di Un Passo dal cielo 5. Andiamo a vedere insieme cos'è che andrà a turbare l'affascinante forestale.

' I figli di Deva'

La quinta puntata di Un Passo dal Cielo 5 è intitolata 'I figli di Deva'.

Un 'altra donna, appartenente in passato alla setta, verrà assassinata. La maggior parte dei componenti di Deva era stata plagiata dal maestro e viveva isolata dal mondo. Dopo che però Albert ha ucciso Livia una parte di loro ha ripreso contatto con la realtà e con la propria vita. Ciò non è visto di buon occhio dai nostalgici di Deva che li considerano traditori e che quindi desiderano vendetta. Come abbiamo visto nelle prime puntata Adriana subisce continuamente attentati e sembra che ci sia qualcuno che trami contro Francesco.

La donna uccisa nel quinto appuntamento ha un elemento in comune con Francesco: anche lei era alla ricerca di un figlio che le era stato tolto e che potrebbe trovarsi proprio a San Candido. Le indagini portano alla luce elementi riguardanti Isabella e Adriana, occultati dalle due fino a quel momento. L'equilibrio del forestale è sempre più a rischio. Inoltre in questa puntata di Un Passo dal Cielo 5 ritornerà Eva che, superata la crisi post parto, ha finalmente capito quali sono per lei le cose più importanti ed è pronta a cambiare. Cosa ne penserà Vincenzo? Sarà disposto a perdonarla immediatamente o avrà bisogno di tempo, condizionato anche da ciò che prova per Valeria?