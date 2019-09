David Harbour continua a stuzzicare la curiosità dei fan di Stranger Things che ancora non sanno nulla sulla trama della quarta stagione. L’interprete dello sceriffo Jim Hopper sembra voler alimentare la speranza che il suo personaggio sia ancora vivo e pronto a tornare nei prossimi episodi. La terza stagione - pubblicata su Netflix il 4 luglio - si è conclusa con l'apparente morte dello sceriffo, coinvolto in una violenta esplosione.

Alla fine della stagione una scena post-credits in cui i russi parlavano di un prigioniero 'americano' è sembrato un indizio inserito di proposito perchè i fan potessero pensare allo sceriffo ancora vivo. Dalle teorie dei fan formulate dopo aver visto la scena si è poi passato agli indizi rilasciati da Harbour sul suo profilo Instagram. L'ultima criptica immagine è stata pubblicata qualche giorno fa. Si tratta di un girasole mostrato 'sottosopra'.

David Harbour pubblica su Instagram un probabile indizio su Stranger Things 4

La fine di Jim Hopper nell’ultima puntata della terza stagione di Stranger Things ha lasciato di stucco i fan che si sono commossi, prima di fronte al sacrificio dello sceriffo e poi ascoltando le parole scritte nella lettera indirizzata a Undici. Ci sono però delle possibilità che l'uomo sia scampato alla morte. Scena post-credits a parte, è proprio cche lo interpreta, David Harbour, ad accrescere la speranza che il suo personaggio è sopravvissuto e tornerà in Stranger Things 4.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Da tempo l'attore ha cominciato a cambiare frequentemente l'immagine del suo profilo Instagram caricando foto che facevano riferimento alle parole pronunciate dalla madre di Undici. La donna, durante le sedute di terapia in cui subìva l'elettroshock, pronunciava termini come arcobaleno e girasole. Harbour, oltre a usare questi elementi come foto del profilo, qualche giorno fa ha pubblicato l'immagine di un girasole posto 'sottosopra' accompagnato da un pensiero anch'esso criptico.

L'attore ha scritto che guardando le cose da un'altra parte e invertendole si può scoprire anche una nuova dimensione e ciò vale per tutte le cose, soprattutto per quelle che si conoscono bene. L'immagine e le parole fanno pensare che Harbour faccia riferimento al Sottosopra.

Il girasole potrebbe riferirsi a Hopper prigioniero nel Sottosopra in Stranger Things 4

La storia di Jim Hopper non sembrerebbe essersi conclusa con la sua morte.

Per i fan sul web non è un caso che David Harbour abbia pubblicato un girasole 'sottosopra' e abbia parlato di 'una nuova dimensione'. L'attore potrebbe voler dire al pubblico che lo sceriffo è sopravvissuto all'esplosione e si trova nel Sottosopra e che Stranger Things 4 potrebbe iniziare proprio da questa rivelazione. Ai fan della serie non resta che aspettare nuovi post e magari anche qualche notizia ufficiale che confermi il ritorno del personaggio.