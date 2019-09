Tra pochi giorni tornerà in onda l'appuntamento con la fiction italiana Il Paradiso delle Signore arrivata alla quarta stagione. Gli episodi verranno trasmessi a partire da lunedì 14 ottobre alle 15.45. Tantissimi saranno i colpi di scena, le sorprese e il romanticismo, anche grazie all'arrivo di nuovi personaggi che sconvolgeranno significativamente le vite dei protagonisti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4: Marta e Vittorio vogliono sposarsi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 ci raccontano che ci sarà un rinnovamento dei vecchi luoghi visti nelle stagioni scorse della soap opera, poiché la boutique sarà ristrutturata e lo spogliatoio delle Veneri diventerà il luogo che accoglierà le chiacchiere delle dipendenti del negozio.

Inoltre verrà restaurato il magazzino, all'interno del quale lavorerà Armando (Pietro Genuardi). Per quanto riguarda il direttore Vittorio Conti, egli è sempre più sicuro riguardo la sua scelta e intende sposare la giovane Marta: con il matrimonio la ragazza otterrà anche le entrate del magazzino lombardo.

La neo-mamma Nicoletta è sposata, ma ama il padre della bambina

Per quanto riguarda le avventure di Umberto Guarnieri, è importante ricordare che egli molto presto dovrà fare i conti con le capacità lavorative e imprenditoriali del figlio, il quale verrà duramente esaminato.

Guarnieri avrà inoltre a che fare con gli intenti amorosi della cognata Adelaide.

In più, nel corso dell'attesissima quarta stagione, gli occhi saranno puntati anche sulle vicende che riguardano il ragioniere Luciano Cattaneo, il quale ha deciso di chiudere definitivamente la storia con Clelia. L'uomo prenderà la difficile ma giusta decisione di tornare da sua moglie e da sua figlia. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 ci raccontano inoltre che la bella Nicoletta Cattaneo, in seguito al parto, ha deciso di sposare l'affascinante medico Cesare.

La ex di Riccardo Guarnieri però non è sicura e felice riguardo l'unione coniugale e sa benissimo che l'amore che ha per il padre della neonata (lo stesso Riccardo) è più forte di prima. Nonostante ciò, l'uomo sembra aver voltato pagina. Infatti, nei prossimi episodi, vedremo che tra le tante novità ci sarà una ragazza che gli farà dimenticare l'amata Cattaneo. Infine si preannunciano ricche e consistenti sorprese e colpi di scena che con molta probabilità lasceranno il pubblico televisivo esterrefatto.