Il paradiso delle signore, l'attesissima soap di Rai 1, sta per tornare sugli schermi. Manca meno di un mese, ormai, alla prima puntata della quarta stagione che partirà il 14 ottobre. Alcuni dei personaggi che si avvicenderanno nelle storie del Grande Magazzino di Milano saranno nuovi, ma molti sono anche gli attesi ritorni.

La Calligaris tornerà, ma non come capocommessa

Uno dei personaggi più amati della scorsa edizione è stata senza dubbio Clelia Calligaris.

La capocommessa del Paradiso ha appassionato i telespettatori per la sua storia personale travagliata (era scappata dal marito violento con il figlio Carletto), e per il suo legame con il ragioniere Cattaneo. Quest'anno la sua partecipazione alla soap era stata messa in dubbio dalla poca esposizione dell'attrice in merito. L'unico indizio che si aveva a riguardo era che il piccolo Carletto ci sarebbe stato, ma adesso la stessa Erica Pintore ha confermato la sua presenza all'interno della quarta stagione.

L'attrice ha rivelato in un'intervista a fanpage che Clelia Calligaris tornerà, ma non ha lasciato trapelare nulla sulla sua storyline.

Sicuramente non sarà più capocommessa del Paradiso delle Signore, perché il ruolo verrà ricoperto da un nuovo personaggio, Francesca Molinari, interpretato da Sofia Taglioni. Resta da capire se la storia d'amore tra la Calligaris e il ragioniere proseguirà. Nella scorsa stagione i due si erano lasciati con la promessa di cercarsi se avessero avuto bisogno l'una dell'altro, ma Luciano Cattaneo ha una famiglia.

Tuttavia gli attori Sergio Lupano e Erica Pintore hanno spesso postato delle stories su Instagram in cui scherzavano sul set con la scritta "La storia si ripete". Potrebbe essere un indizio sul fatto che i due saranno di nuovo vicini? Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 4 parlano di una nuova crisi tra i coniugi Cattaneo, a causa di un evento che li allontanerà nuovamente: potrebbe essere proprio il ritorno di Clelia.

Francesca Molinari a capo delle ragazze del Paradiso delle signore

La nuova capocommessa del Paradiso delle Signore sarà interpretata da Sofia Taglioni. L'attrice veneta, classe 1988, possiede una serie di caratteristiche che nel campo della recitazione le saranno molto utili. Oltre all'accento veneto, conosce molto bene il londinese cockney e lo spagnolo. Inoltre sa parlare il messicano e il romagnolo e se la cava anche con l'accento siciliano.

Sofia Taglioni è anche molto brava nel canto e sa suonare l'arpa. L'attrice ha anche una lunga lista di attività sportive che pratica a livello avanzato: pilates, funambolismo, combattimento scenico, pallacanestro, nuoto, ginnastica e aerobica. Le saranno utili anche ne Il paradiso delle signore?