Nelle prossime puntate della celebre soap Il Segreto' numerosi saranno i colpi di scena e per Elsa sono in arrivo tempi duri. Isaac intanto scoprirà che la coniuge Antolina era incinta di tre mesi al momento della perdita del figlio e dopo aver avuto una lunga discussione con Juanote (Il vero padre del nascituro) prenderà la difficile decisione di annullare il matrimonio. Inoltre, immaturo ed inutile sarà il tentativo da parte della 'biondina' di negare il tutto, tanto che il falegname non crederà più alle sue menzogne e si allontanerà da lei.

La ragazza abbandonerà Puente Viejo e così l'ex marito sarà in grado di vivere felice e libero, amando la sua Elsa. I problemi non finiranno qui, poiché dopo qualche settimana Antolina ritornerà nel piccolo paesino per cercare di dividere i due giovani e troverà il modo di far accusare Elsa di adulterio.

Elsa viene arrestata

Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap spagnola dal 23 al 29 settembre svelano che la coppia Isaac-Elsa prenderà la gioiosa decisione di vivere il grande amore, in seguito alla fuga della bionda neo-mamma.

Sfortunatamente, Juanote non potrà aiutarli a chiedere l'annullamento del sacramento del matrimonio alla Sacra Rota, poiché a causa di una malattia di cui è affetto da tempo perderà la vita durante il trasferimento da Puente Viejo e, così, non sarà in grado di testimoniare contro l'ex ancella. Nonostante ciò, la coppia non si arrenderà alle prime difficoltà, tanto che Elsa andrà a vivere nella dimora dell'amato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Qualche settimana dopo però, la malvagia Ramos tornerà in compagnia del sergente Cifuentes.

Visto che il falegname è ancora sposato con la perfida donna, Elsa verrà accusata di adulterio e per lei scatteranno le manette. Isaac cercherà di risolvere il problema procurandosi un ottimo avvocato insieme a Matias, ma purtroppo ci saranno ulteriori imprevisti.

La Laguna rischia la vita

Proseguendo con le attese trame de Il Segreto delle prossime settimane, Antolina non vuole correre il rischio che la rivale sia scarcerata e deciderà di pagare profumatamente la compagna di cella della Laguna per aggredirla e picchiarla.

A seguito delle brutali percosse, Elsa sarà in pericolo di vita. Lo stato di salute risulterà essere peggiore delle previsioni: non solo sarà doveroso disinfettare le ferite, ma verrà diagnosticata anche una patologia che renderà necessario un veloce ed immediato intervento chirurgico di una certa delicatezza.