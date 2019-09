Torna l'appuntamento con la fortunatissima fiction spagnola 'Una vita', scritta dalla talentuosa Aurora Guerra. Le anticipazioni dei prossimi episodi svelano che ci sarà un'accesa discussione tra Rosina Rubio e la giovane Casilda, ma successivamente si arriverà alla pace. Infatti, l'innocente domestica scoprirà che la madre della scrittrice Leonor continua a parlare male di lei insieme alle vicine del quartiere.

Trame 'Una Vita': Casilda rincontra la madre dopo anni

Tra qualche settimana, interessanti saranno le vicende che vedranno come protagonista la domestica Casilda. Gli Spoiler della Serie TV, rivelano che la fanciulla conoscerà la sua mamma biologica, Maria, la quale arriverà nel quartiere di 'Acacias' insieme a Higinio Baeza. L'uomo inizialmente, fingerà di essere un medico ed in particolare di aver salvato Liberto durante un'operazione al cervello, subita in seguito ad un attentato avvenuto alla galleria Alday.

Nel frattempo, gli affezionati fan verranno a conoscenza del fatto che la collaboratrice domestica di Baeza era stata anche l'amante del Signor Hildago, prima di sposarsi con Rosina. La Rubio si mostrerà sempre più sconvolta e sorpresa dal ritorno della donna. Stupore che aumenterà quando la scrittrice si renderà conto che Casilda è sua sorella.

Rosina prova odio per la cameriera

Nei prossimi e nuovissimi appuntamenti di 'Una Vita', Leonor si mostrerà molto contenta e felice di aver trovato una sorella.

Al contrario, difficile sarà per Rosina accettare la giovane.

Infatti, la Hildago tenterà di convincere la figlia a non lavorare più in casa loro. Successivamente, la Rubio proverà ad esaudire il desiderio della figlia, tanto da dar vita ad una merenda organizzata a La Deliciosa. Inoltre, proprio in quel luogo, essa racconterà a tutti i vicini che Casilda è la figlia di Maximiliano.

In seguito, Leonor farà confezionare alcuni capi d'abbigliamento per la ex domestica, la quale si sentirà a disagio nei panni di una gran signora.

Proprio per questo motivo, Rosina la reputerà una nullafacente. Infine, la ex moglie di Martin si rifugerà in soffitta, dove Maria la inviterà a farsi rispettare, poiché non è giusto che rinunci alla sua posizione economica e ai suoi diritti da erede.

La Rubio e la sorella di Leonor si chiariscono

L'amata del defunto Pablo, convincerà la mamma a scusarsi con la figlia di Maria e immediatamente tutto si chiarirà.

Proprio per questo, la ex collaboratrice domestica si trasferirà un'altra volta nella casa della sorellastra. Sfortunatamente, i telespettatori comprenderanno che Maria e Higinio hanno ingannato la fanciulla, in quanto hanno l'obiettivo di rubare soldi provenienti dai possedimenti di Rosina.