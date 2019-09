Le prossime puntate italiane di Una vita, in onda a inizio ottobre su Canale 5, sanciranno il ritorno di Ursula Dicenta ad Acacias 38. Il ricovero della dark lady in manicomio sarà più breve del previsto e, anche considerando il salto temporale di qualche mese, fra pochi giorni busserà alla porta di Samuel e gli chiederà ospitalità. La reazione dell'ex genero però non si farà attendere, dato che avrà ben altro a cui pensare dopo l'esplosione nella galleria che lo ha lasciato senza un soldo.

Sarà a questo punto che l'ex governante di Cayetana si troverà costretta a cercare una soluzione alternativa, trovando in Padre Telmo l'unica persona che gli tenderà una mano. Ma la domanda inevitabile riguarda proprio il cambiamento della terribile donna? Sarà una persona nuova come lascerà credere? Per saperlo, sarà necessario attendere qualche settimana in più ovvero fino a quando la madre di Blanca stringerà una pericolosa alleanza con Genoveva.

Una Vita anticipazioni: Ursula finge di essere pentita

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate di inizio ottobre segnalano che Ursula si presenterà da Samuel, annunciando di essere pentita per le sue cattiverie del passato. Ma la reazione dell'Alday non si farà attendere: la caccerà di casa seduta stante e lo stesso faranno gli altri abitanti di Acacias 38. Nessuno crederà al cambiamento della terribile donna, nonostante le scuse rimbalzino da un appartamento all'altro.

Sarà così che la Dicenta si troverà costretta a mendicare nel quartiere e qui verrà soccorsa da Padre Telmo, ignaro dei suoi trascorsi. Trovandosi davanti ad una donna anziana in difficoltà, il sacerdote le offrirà ospitalità nella sua canonica e le chiederà di diventare la sua domestica. Ursula accetterà, confermando così la sua presenza anche in futuro nel quartiere cittadino.

Nuovi omicidi in vista per Ursula

Sarà impossibile, a questo punto, chiedersi se Ursula sarà davvero la donna nuova che vorrà far credere nelle prossime puntate di Una Vita.

La risposta appare abbastanza scontata per i telespettatori storici della soap spagnola. "L'erba cattiva non muore mai" e dopo una fase di parziale tranquillità il suo essere crudele tornerà alla carica. Il tutto avverrà dopo la morte di Samuel, quando la Dicenta stringerà un alleanza con Genoveva, la vedova Alday alla ricerca di vendetta. Le due donne arriveranno a commettere nuovi crimini, tentando persino di liberarsi di Marcia, la domestica di cui Felipe si innamorerà.

La conferma della crudeltà intatta della madre di Blanca è stata data di recente dalla sua stessa interprete, Montse Alcoverro, che in un'intervista alla rete Rtve ha avvertito: "Ursula troverà nuovi modi per uccidere".