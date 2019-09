Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e over. La trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda a partire dal prossimo lunedì 16 settembre su Canale 5, ma nel frattempo la redazione si è portata avanti con le puntate da mandare poi in onda nel pomeriggio della rete ammiraglia. E così possiamo anticipare che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno soprattutto i protagonisti del trono classico: in particolar modo nel corso dell'ultima registrazione c'è stata una segnalazione scottante che ha riguardato il corteggiatore Javier, reduce dall'ultima edizione di Temptation Island.

Uomini e Donne, spoiler trono classico: Javier viene escluso

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e Donne trono classico rivelano che Javier è stato messo in discussione e successivamente escluso dal programma di Maria De Filippi dopo che la redazione ha ricevuto una segnalazione da parte di una ragazza, la quale ha mandato tutti gli screenshot degli sms d'amore che si era scambiata con Javier ad aprile.

Messaggi decisamente molto espliciti, nei quali Javier pronunciava la frase 'Ti amo' e dove diceva di voler stare con questa ragazza. Successivamente poi il ragazzo ha preso parte a Temptation Island ma, a quanto pare, poi si è rivisto con questa ragazza anche dopo la partecipazione al reality show delle tentazioni e si sarebbe sentito con lei fino a pochi giorni prima della sua partecipazione a Uomini e Donne.

In poche parole, quindi, sembrerebbe proprio che Javier stesse cercando di prendere in giro la redazione del programma di Canale 5, partecipando come corteggiatore di Sara ma nel frattempo mantenendo in piedi la sua relazione 'extra' fuori dalla trasmissione.

Maria De Filippi bacchetta Javier dopo la segnalazione arrivata a U&D

Immediata a quel punto anche la reazione di Maria De Filippi, la quale ha sottolineato allo stesso Javier come già in passato ci siano stati dei corteggiatori che hanno cercato di fare i furbetti e che hanno tentato di prendere in giro la redazione di Uomini e Donne.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Le anticipazioni sul trono classico rivelano che in seguito a questa segnalazione scottante, Javier è stato eliminato definitivamente dalla trasmissione. Lui ha tentato di giustificarsi dicendo che in questo momento ha occhi solo per Sara, che pensa a lei e vuole conoscerla meglio, ma in pochissimi hanno creduto alle sue parole, dato che ha tenuto nascosta questa situazione alla redazione.

Sta di fatto che nel momento in cui Javier è andato via dalla trasmissione, Sara non ha nascosto di essere molto dispiaciuta e amareggiata e la tronista è scoppiata addirittura in lacrime.