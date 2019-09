Mancano pochi giorni al debutto in televisione di Uomini e donne, la cui prima puntata è fissata per lunedì 16 settembre su Canale 5. Nel frattempo, però, in questi giorni vanno avanti le registrazioni della nuova edizione del trono classico e del trono over. Dopo la prima puntata registrata settimana scorsa, ecco che ieri pomeriggio sono rientrati in studio i nuovi tronisti di questa stagione. I colpi di scena non sono mancati e a distanza di una settimana dall'inizio di questo percorso, ecco che sono nate già le prime rivalità tra i due tronisti Alessandro e Giulio. Il motivo?

Avrebbe a che fare con Veronica, una corteggiatrice che avrebbe già 'stregato' entrambi i ragazzi.

Uomini e donne, nuovi spoiler: Giulio e Alessandro già rivali

Le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne trono classico rivelano che Giulio aveva chiesto di poter fare un'esterna con la bella Veronica, la quale ha accettato la sua richiesta anche se poi Maria De Filippi ha svelato un retroscena sulla ragazza.

La conduttrice, infatti, ha rivelato che Veronica aveva comunicato alla redazione di essere interessata maggiormente ad Alessandro, almeno dal punto di vista fisico. Sta di fatto che, nel corso dell'esterna di Veronica e Giulio, non sono mancate le carezze e gli abbracci e in particolar modo il tronista è apparso per certi versi imbarazzato da questa situazione, sinonimo del fatto che la ragazza gli piace per davvero.

Una volta rientrati in studio, però, ecco che Alessandro ha inflitto il colpo di grazia al collega tronista, chiedendo a Veronica di poter fare un'esterna insieme e quindi di rivederla fuori dal programma. Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Giulio non avrebbe gradito questa richiesta fatta da Alessandro anche se va detto che Veronica ha accettato anche la proposta del secondo tronista.

Veronica vuole corteggiare entrambi i tronisti di U&D

Insomma sembrerebbe proprio che siano nate già le prime rivalità tra tronisti all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi e la 'colpa', se così vogliamo chiamarla, sarebbe proprio della bella Veronica, la quale per il momento non ha ancora preso posizione, ammettendo di voler frequentare entrambi per cercare di capire quale dei due possa essere la persona adatta.

Come reagirà a questo punto Giulio Raselli? Di sicuro avrebbe preferito che la ragazza avesse già le idee chiare sul 'da farsi' ma per il momento dovrà aspettare l'evolversi della vicenda. Occhi puntati anche su Sara che è uscita con entrambi ma alla fine ha conquistato soltanto Giulio. L'altro tronista, infatti, ha preferito eliminarla perché ritiene che abbia un carattere troppo forte per lui.