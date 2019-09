Un posto al sole, la popolare soap partenopea di Rai3, nei prossimi episodi darà grande spazio all'amore. Le trame relative alle puntate in onda dal 23 al 27 settembre, rivelano che Renato Poggi sarà sempre più preso da Adele e si convincerà che tra loro stia nascendo un sentimento più forte dell'amicizia.

Intanto, Marina e Fabrizio si avvicineranno sempre più mentre Alex dopo aver trascorsi momenti sereni con sua madre e sua sorella, riceverà una brutta notizia. Infine, Anita troverà lavoro in radio e Mariella si trasferirà a casa di Guido con il piccolo Lorenzo.

Un posto al sole, Mariella si trasferisce da Guido

Le trame Un posto al sole dal 23 al 27 settembre, rivelano che Alex si sentirà sempre più sotto pressione a causa di Carla e non saprà più in che modo comportarsi con sua sorella Mia. Intanto, Giulia si preparerà a partire per andare da Denis, ma dopo un breve dialogo con Angela, si convincerà che sia un errore e tornerà sui suoi passi.

Mariella e Lollo si trasferiranno da Guido, ma le cose non andranno come avevano previsto e Guido sentirà di non essere in grado di gestire la situazione.

Nel frattempo Mia inizierà a capire ciò che sta succedendo alla sua famiglia ed andrà in crisi, in quanto non saprà cosa fare. Più tardi, Alex scoprirà una novità lavorativa riguardante Vittorio che non le farà molto piacere.

Fabrizio deciderà di seguire il suo cuore e per tale motivo si scontrerà con suo zio che vorrà proteggere i segreti della famiglia Rosati a tutti i costi.

Marina e Fabrizio vicinissimi, Renato preso da Adele

Nonostante la notizia l'abbia un po' sorpresa, Alex prenderà piuttosto bene il fatto che Anita lavori in radio e dunque a stretto contatto con Vittorio.

Nel frattempo, Mia riceverà una visita tanto inaspettata quanto desiderata. Intanto, Marina e Fabrizio si avvicineranno sempre più e quest'ultimo si preparerà ad affrontare Sebastiano.

Guido e Mariella riusciranno a completare il trasloco, ma subito dopo dovranno prepararsi ad affrontare una nuova e difficile sfida. Alex trascorrerà un pomeriggio all'insegna della serenità con sua madre e sua sorella, ma poco dopo riceverà una brutta sorpresa.

In seguito, Roberto farà di tutto per convincere Filippo a trasferirsi da lui. Riuscirà nel suo intento? Intanto, Renato sarà sempre più preso da Adele e farà di tutto per rivederla.

Alex dopo la brutta sorpresa ricevuta, sarà nuovamente scioccata mentre Vittorio dovrà affrontare la convivenza con Mariella e Lorenzo. Intanto Filippo e Serena capiranno che la loro crisi ha in qualche modo coinvolto la piccola Irene.

Più tardi, Renato passerà del tempo con Adele e la crescente sintonia tra loro lo porterà a convincersi che tra loro stia nascendo l'amore.