Dopo l'ottimo risultato d'ascolti della scorsa settimana, ritorna sulla rete ammiraglia una delle serie più attese di questo autunno televisivo, "Imma Tataranni - Sostituto procuratore". Domenica 29 settembre, infatti, è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 la seconda puntata della prima stagione della serie, "Come piante tra i sassi", in cui la protagonista, Imma, è stata costretta ad indagare sulla morte di un giovane di Nova Siri.

La scorsa settimana, la serie è stata vista da più di 5 milioni di persone, registrando il 23,3% di share con cui si è aggiudicata il titolo di programma top della serata. Per tutti coloro che non hanno potuto vedere la seconda puntata in diretta su Rai 1, c'è sempre la possibilità di guardare la replica sui siti ufficiali Rai.

Dove vedere la replica online della seconda puntata

Si segnala, infatti, che la replica della seconda puntata sarà disponibile in streaming sul sito on demand Rai Play che contiene una pagina dedicata alla serie in cui vengono caricate, settimana dopo settimana, tutte le puntate trasmesse in televisione.

Da ricordare inoltre che per visualizzare le repliche su Rai Play è necessario registrarsi gratuitamente al sito, attraverso lo spazio indicato nella sua homepage. Fatto questo, vi sarà possibile anche scaricare un'app con cui vedere le repliche anche sui dispositivi mobili.

Ippazio conosce una nuova ragazza

La trama ufficiale dell'episodio "Come piante tra i sassi" ci segnala che a Nova Siri viene ritrovato il corpo senza vita di un giovane del posto, Nunzio.

Il cadavere del ragazzo viene ritrovato sul ciglio della strada, a faccia in su sull'erba. Il ritrovamento del corpo richiede immediatamente l'attenzione del sostituto procuratore Imma Tataranni che accetta immediatamente di seguire il caso. Così, insieme all'appuntato dei carabinieri, Ippazio Calogiuri, inizia ad indagare sulla vita della vittima, scoprendo che il giovane desiderava lasciare la sua terra natia per andare a lavorare altrove.

Inoltre, viene a sapere che il povero Nunzio non aveva le disponibilità economiche necessarie per affrontare un trasferimento, motivo per cui si era fatto coinvolgere nei loschi traffici delle ecomafie locali. Mentre sta preparando il suo esame per essere ammesso alla scuola per sottufficiali dell'Arma, Ippazio conosce una giovane di nome Jessica Matarazzo con cui si trova subito in sintonia. Questo nuovo incontro però, non riesce a placare l'interesse che l'appuntato ha nei confronti di Imma che, invece, sembra essere fedelissima al marito.

Quest'ultimo, intanto, sorprende la moglie con delle bellissime dichiarazioni d'amore, regalandogli anche fiori e delle bellissime serenate eseguite con il sax, strumento che lui ha ripreso a suonare dopo tantissimo tempo.