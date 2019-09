Il bacio tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo ha creato scompiglio nella vita di Erica Piamonte.

Nella giornata di ieri, la Piamonte ha dato luogo ad una vera e propria scenata di gelosia nei confronti di Taylor Mega. Il motivo della discordia? La copertina di Nuovo pubblicata da Riccardo Signoretti, dove compare la friulana che bacia una persona. Nella didascalia della copertina, il direttore del settimanale di cronaca rosa addirittura ha definito la persona nella foto come la fidanzata segreta di Taylor Mega.

A quel punto la reazione della toscana non si è fatta attendere. Erica tramite il suo profilo Instagram, ha svelato di aver avuto una storia con la sua ex coinquilina. Sempre stando al racconto della Piamonte, la liaison sarebbe rimasta lontana dai riflettori per volere di Taylor. Erica infatti ha riferito che i genitori della Mega non erano a conoscenza del suo ‘lato’.

Le affermazioni di Erica Piamonte in poco tempo hanno dato il giro del web, arrivando anche alla diretta interessata.

Tramite un messaggio la Mega ha fatto sapere di non voler rispondere alle Stories pubblicate da Erica, ma di volerle parlare di persona per un chiarimento.

La bella friulana poi ha riferito una verità diversa da quella raccontata dall’ex gieffina: “Ragazzi voi avete visto le storie di entrambe, ma non conoscete le dinamiche all’interno di una....relazione? Amicizia? Amicizia, il termine più giusto probabilmente”.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Nella giornata di ieri, invece, Taylor Mega aveva confermato di frequentare Giorgia Caldarulo. Quest’ultima è un volto noto al pubblico del piccolo schermo, poiché in passato è scesa dalle scale del dating di Maria De Filippi per corteggiare Paolo Crivellin. Infine, ricordiamo che Taylor Mega per la sua ammissione ha ricevuto tantissime critiche.

Erica Piamonte sbotta: ‘Bocca mia taci’

Erica Piamonte sembra essere un fiume in piena.

Dopo la smentita di Taylor Mega su una presunta relazione tra le due, ha dato avito ad un ulteriore botta e risposta. Nello specifico la Piamonte ha ribadito che tra lei e Taylor c’era qualcosa di più di una semplice amicizia: “Bocca mia taci”. In realtà le due nell’ultimo periodo erano sempre più vicine. Dopo il feeling mostrato all’interno della casa del Grande Fratello, hanno trascorso un’intera estate insieme in vacanza in Sicilia.

A questo punto c’è solo una conclusione: Erica pensava che tra le due ci potessero essere qualcosa di più di un flirt, mentre l’influencer nel loro rapporto ha visto solamente una frequentazione mai sbocciata. Con molta probabilità a breve saranno luogo ad una vera e propria resa dei conti. Tale cosa non è esclusa che possa avvenire negli studi Mediaset, in uno dei programmi condotti Barbara D’Urso.