Taylor Mega è finita al centro di una bufera di Gossip. La foto del bacio con Giorgia Caldarulo, ha scatenato la gelosia di Erica Piamonte.

Nelle scorse ore il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti ha pubblicato la prossima copertina della rivista. A finire in prima pagina è stata proprio la bella influencer friulana. Nella foto si vede la Mega mentre bacia una persona misteriosa. La didascalia invece, non lascia spazio all'immaginazione: "Taylor Mega: ecco la nuova fidanzata segreta."

Ignara di cosa stava avvenendo alle sue spalle, Erica Piamonte si è scagliata duramente contro la sua ex coinquilina.

Tramite un lungo sfogo su Instagram, la toscana ha detto: "Ma non ti fai schifo? Non ti vergogni? Siamo state tutta l'estate insieme e chiaramente non eravamo solo amiche".

Con tale affermazione, Erica ha confermato di avere avuto una relazione con Taylor Mega. Stando alle dichiarazioni della Piamonte, le due avrebbero tenuto la liaison lontana dai riflettori di proposito. Come riferito dall'ex gieffina i genitori della friulana non erano al corrente di questo lato della figlia.

Erica Piamonte è sembrata molto delusa per il comportamento della sua ex fidanzata: "Con quale coraggio fino a ieri sera, mi dicevi che ti mancavo e mi mandavi cuori? Secondo me, ti dovresti sotterrare". A questo punto non è escluso che le due protagoniste del reality condotto da Barbara D'Urso, non vengano chiamate negli studi Mediaset per un confronto.

Taylor Mega: costretta a rendere privato il suo account

La foto del bacio tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo è stato un vero e proprio colpo di scena.

Nessuno avrebbe mai pensato ad un epilogo simile, dopo aver visto il feeling instaurato con Erica Piamonte dentro e fuori la casa del Grande Fratello. Dopo l'uscita della copertina compromettente, Taylor Mega è stata insultata da alcuni haters. Al punto che l'influencer ha deciso di rendere privato il suo account. In un secondo momento la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale.

Attraverso la diffusione di alcuni screenshot, la Mega ha confermato di frequentare una persona. In un secondo momento Taylor ha ammesso che non avrebbe voluto vedere quelle foto pubbliche per due motivi: uno per non far soffrire una persona. Poi, perché come detto dalla Piamonte, i suoi genitori non sono al corrente di questo suo lato. Al momento non è chiaro se la mossa di Taylor Mega sia una questione di marketing, oppure sia coinvolta davvero emotivamente.

Ricordiamo, che soltanto qualche mese fa la friulana era impegnata sentimentalmente con il rapper Tony Effe. Della Caldarulo invece, si sa soltanto che è un'ex corteggiatrice di Uomini e donne.