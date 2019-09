Prosegue l'appuntamento di successo su Canale 5 con la fiction Rosy Abate 2 che vede tra le sue protagoniste la bravissima Giulia Michelini. L'attrice, tra le più amate del piccolo schermo, è tornata a vestire i panni dell'ex mafiosa siciliana che tanto piace al pubblico della rete ammiraglia, il quale attendeva con trepidazione l'inizio di questa nuova stagione. E per il debutto Mediaset ha deciso di fare un vero e proprio regalo al pubblico: la seconda puntata di questa stagione, infatti, sarà trasmessa già questo venerdì 19 settembre in prime time e si preannuncia ricca di colpi di scena, in particolar modo per il giovane Leonardino, che si troverà nei guai.

Rosy Abate 2, le anticipazioni sulla seconda puntata: Leonardino nei guai

Le anticipazioni su questa seconda puntata di Rosy Abate 2 in onda venerdì sera su Canale 5, rivelano che le attenzioni maggiori saranno rivolte su Leonardino, ormai diventato un adulto, il quale è il responsabile per la terribile morte dell'ispettrice Nadia Aversa. E' proprio il figlio di Rosy a macchiarsi di questo omicidio e adesso la Polizia gli sta dando la caccia per braccarlo e assicurarlo alla giustizia.

Rosy si renderà conto che per lei e suo figlio non è possibile costruire una nuova vita lontana dagli ambienti criminali: il passato sembra proprio che la insegua e la boss non riesce a fare un percorso di vita differente. La donna, infatti, si sente responsabile della direzione presa dal figlio Leonardino e per questo motivo è disposta a tutto pur di poterlo difendere e toglierlo dai guai in cui si è cacciato.

Gli spoiler di questa seconda puntata della fiction con Giulia Michelini in onda venerdì sera su Canale 5, inoltre, rivelano che nel frattempo l'ispettore Bonaccorso porta avanti le indagini per cercare di fare chiarezza sulla morte di Nadia Aversa.

Il ragazzo responsabile della morte dell'ispettrice Aversa

L'ispettore, infatti, ha intenzione di 'perdere il sonno' e quindi di lavorare giorno e notte pur di riuscire ad assicurare un responsabile alla giustizia.

Piano piano vedremo che il nome di Leonardino verrà fuori: il cerchio si stringe e tutti gli indizi raccolti portano proprio a lui. A quel punto, gli spoiler di Rosy Abate 2 rivelano che la donna non potrà fare altro che avvicinarsi a Costello, il suo peggior nemico.

Una puntata decisamente da non perdere per tutti i fan di Rosy Abate 2. Per chi, invece, si fosse perso l'episodio d'esordio su Canale 5, potrà pur sempre rivederlo in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay, di cui esiste anche l'applicazione free per tablet e cellulari, con la quale rivedere gli episodi in qualunque momento lo desiderate.