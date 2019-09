Grande clamore ha suscitato la terza puntata di Temptation Island Vip, andata in onda lo scorso 23 settembre, dove i fan del reality prodotto da Maria De Filippi hanno assistito ad un incandescente falò di confronto tra Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti. Nel corso del confronto, i toni si sono molto surriscaldati, tanto da costringere Alessia Marcuzzi ad intervenire ed a chiedere ad Ippoliti di calmarsi.

La coppia, come sappiamo, è 'scoppiata' anche a causa della vicinanza di Andrea con la single Zoe con la quale sembra che Ippoliti si stia frequentando anche al di fuori del programma.

Una frequentazione che andrebbe avanti anche dopo la fine del reality

A pochi giorni dalla messa in onda della terza puntata che ha sancito la rottura definitiva per la coppia formata da Nathalie e Andrea, molti indizi fanno supporre che l'ex compagno della Caldonazzo stia continuando la conoscenza con la giovane tentatrice Zoe.

In molti, infatti, hanno notato che i due hanno pubblicato sui loro profili social delle immagini relative ad un pranzo insieme al mare e che i diretti interessati hanno poi subito rimosso. Nonostante ciò, il post ha fatto il giro della rete, confermando per tal motivi la prosecuzione lontano dalle telecamere dell'intesa nata tra Zoe ed Andrea all'interno del reality. In un'intervista rilasciata a 'Tv Sorrisi e Canzoni", inoltre, Ippoliti ha parlato della rottura con Nathalie, specificando come la loro relazione scricchiolasse già prima del loro ingresso nel reality condotto da Alessia Marcuzzi.

La Caldonazzo parla dopo l'addio ad Andrea: 'per me è morto'

Il falò di Nathalie e Andrea rimarrà nella memoria dei telespettatori di Temptation Island Vip, i quali hanno visto la show girl e il compagno scagliarsi addosso tutto il rancore. Su 'Tv Sorrisi e Canzoni', la Caldonazzo ha parlato per la prima volta dopo quanto accaduto, dichiarando tra le altre cose, di non aver più rivisto né sentito l'ex compagno dopo il falò.

Nel corso dell'intervista, senza mezzi termini, Nathalie parlando di Andrea, ha dichiarato: 'Per me è morto, non voglio nemmeno incontrarlo per strada', segno che non vi è nessuna possibilità di recuperare un rapporto durato tre anni. Molte le recriminazioni da ambo le parti, con Andrea che giustifica il suo avvicinamento a Zoe dopo aver visto il comportamento dell'ex fidanzata nei primi giorni di permanenza nel villaggio.

Sta di fatto che, dopo l'addio, i due ex fidanzati proseguiranno le loro vite su strade diverse, con Ippoliti pronto a continuare la conoscenza con la giovane Zoe in privato, lontano dalle telecamere. Stando alle sue parole quindi, pare che tutto faccia propendere per una nuova frequentazione tra i due e solo il tempo potrà dire se tra Andrea e Zoe possa nascere qualcosa di piu di una semplice simpatia.