Dalle anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e donne giungono sostanziose novità. La puntata del trono over registrata martedì 24 settembre si preannuncia ricca di colpi di scena per i telespettatori che da anni seguono la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Nei dettagli, possiamo già annunciarvi che i partecipanti più discussi saranno Riccardo Guarnieri e Ida Platano, i quali si rivedranno al centro dello studio per una nuova frequentazione che riguarda lei.

In seguito ai molteplici 'tira e molla', pare che Ida possa aver deciso di accantonare la storia d'amore finita in modo drastico con Riccardo ed iniziare una nuova pagina della sua vita con Armando Incarnato. Sempre le medesime anticipazioni rivelano che tra i due ci sarebbe stato anche un bacio.

Ida in esterna con Armando

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne registrata il 24 settembre svelano che Ida è uscita in esterna con Armando che, intanto, ha avuto modo di uscire anche con Veronica.

Con quest'ultima, Incarnato avrebbe deciso di non proseguire la conoscenza, circostanza completamente diversa con Ida. Tra i due sarebbe andata a gonfie vele, si sarebbero tuffati nella 'movida' fino alle prime luci dell'alba e si sarebbero scambiati anche un bacio. Dunque ci sono i presupposti per una frequentazione positiva, cosa che non ha fatto certamente piacere a Riccaro Guarnieri.

Riccardo sconvolto

Nell'istante in cui Riccardo è stato chiamato in causa dalla conduttrice Maria De Filippi per esprimere un suo punto di vista su quello che è successo tra la sua ex donna e Armando, Guarnieri si è soffermato a riferire solo di essere scioccato e non è stato in grado di aprirsi completamente per esprimere la sua opinione.

Dal suo punto di vista, infatti, gli viene difficile comprendere la reale natura delle sue emozioni, se si tratta di gelosia perché prova ancora qualcosa per Ida o, semplicemente, il 'senso del possesso' nei confronti della sua ex. Successivamente, si è appreso che Riccardo ha rinunciato alla conoscenza di una ragazza giunta negli studi del celebre dating-show per lui, sottolineando che 'non è certamente il momento adatto.' Al contrario, Armando ha chiesto di poter avere l'occasione di continuare la frequentazione con Ida fuori della trasmissione, ma allo stesso tempo di riallacciare la conoscenza con Veronica che, malgrado ciò, non è stata d'accordo alla sua proposta.