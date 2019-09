Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, "Una vita", nata dalla penna della stessa autrice de "Il Segreto", Aurora Guerra. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 29 settembre al 5 ottobre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.10. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al ritorno di Ursula, all'operazione di Liberto, ai problemi finanziari di Samuel e alla sconvolgente scoperta che Lucia farà sullo stemma disegnato sulla sua croce.

Samuel non riuscirà ad ottenere un prestito in banca

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Telmo organizzerà un'orazione in onore di tutti i feriti dell'esplosione avvenuta nella Galleria Alday, mentre Rosina e Susana verranno a sapere che Liberto dovrà essere operato al più presto dal dottor Higinio Baeza. Tutte le abitanti di Acacias 38 resteranno abbagliate dall'avvenenza di Padre Telmo, compresa Lucia che si recherà da lui e gli chiederà informazioni sul simbolo stampato sulla sua crocetta.

Fatto ciò, la giovane si recherà anche da Samuel e gli offrirà il suo aiuto, finendo per essere trattata malissimo dall'Alday. Trini continuerà a sentirsi male, tanto che Celia la convincerà a farsi vedere da un medico. Samuel deciderà di chiedere dei prestiti in banca, ma sarà rifiutato da tutti gli istituti a cui si rivolgerà. A quel punto, ritornerà a casa e vi troverà Ursula. L'operazione di Liberto andrà bene, anche se l'uomo avrà molte difficoltà a riprendere conoscenza dopo l'intervento.

Servante sarà selezionato per uno spot pubblicitario

Antonito, Pena e Servante decideranno di partecipare ad un casting per una pubblicità di bibite fresche. Trini avrà molta difficoltà a dire a Ramon di essere incinta. Intanto, Felipe consiglierà a Samuel di sanare le sue finanze, disegnando una nuova linea di gioielli da vendere alla Marchesa di Urrutia. Telmo conoscerà Ursula per strada e le offrirà un posto di lavoro come sua domestica.

Lucia scoprirà che la croce stampata sulla sua crocetta, rappresenta lo stemma dei Marchesi di Valmez. Arriverà ad Acacias la domestica del dottor Baeza, Maria, che farà subito amicizia con Casilda. Dopo aver vinto le selezioni per lo spot pubblicitario, Servante scoprirà che il prodotto che dovrà pubblicizzare è un tonico per aumentare la virilità. Nel frattempo, Ramon confiderà a Trini di sentirsi troppo vecchio per diventare padre, spingendo la Crespo a non rivelargli la sua gravidanza.

Per risanare le sue finanze, Samuel si rivolgerà ad un pericoloso strozzino, Jimeno Batan. Felipe consiglierà a Celia e Lucia di far tornare Joaquin ad Acacias.