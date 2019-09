Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata dell'edizione 2019 di Temptation Island Vip, il programma televisivo condotto dalla romana Alessia Marcuzzi. Nonostante il reality sia iniziato da poco più di una settimana, molte coppie sono già in piena crisi e nel secondo appuntamento ci saranno numerosi colpi di scena. Ma non è tutto, perché fidanzati e fidanzate saranno sempre più vicini ai tentatori del programma di Mediaset.

In particolare, tra le coppie più in crisi di questa seconda edizione vip del reality c'è sicuramente quella formata da Pago e Serena, con quest'ultima che a causa di un suo gesto, scatenerà le ire del fidanzato. Inoltre, Anna Pettinelli e Nathaly scoppieranno in lacrime durante la seconda puntata del reality perché vedranno i rispettivi fidanzati in atteggiamenti equivocabili con alcune tentatrici. Secondo le ultime anticipazioni, dopo che la Marcuzzi mostrerà i vari filmati, ci potrebbe anche essere il primo falò di confronto.

Nathaly e Anna Pettinelli in crisi

Come già anticipato, la permanenza delle due ragazze all'interno del reality show di Mediaset sta diventando sempre più difficile a causa dei loro rispettivi fidanzanti. In particolare questa sera, la Marcuzzi mostrerà rispettivamente, alcuni filmati di Stefano e Andrea. In un video pubblicato come anticipazioni sul profilo Instagram ufficiale del programma tv, la Pettinelli si è mostrata totalmente disperata e in lacrime.

Ma non è tutto perché avrebbe anche dato del co..e al suo ragazzo. Invece, Nathaly vedrà alcuni video in cui il suo Stefano entrerà nelle case delle tentatrici dove non ci sono telecamere. Ovviamente, un gesto questo che potrebbe spingere la ragazza a chiedere un falò di confronto immediato. Poi, ci sarà anche chi come Chiara che per il momento continuerà a viversi il villaggio in compagnia di alcuni tentatori, nonostante il parere molto contrariato del suo fidanzato Simone.

Er Faina e Sharon lasciano il programma, arrivano due nuove coppie all'interno del reality

Secondo numerosi rumors che circolano in rete, Damiano Er Faina e la sua fidanzata Sharon questa sera potrebbero lasciare il programma televisivo dopo il falò di confronto. Dunque, dopo l'eliminazione del napoletano Ciro Petrone e della sua compagna Federica Caputo, approderà una nuova coppia formata dal figlio di Pippo Franco e dalla compagna.

Però se dovesse andar via anche Er Faina, si fanno insistenti le voci sull'arrivo della coppia formata da Alex Belli e Delia Duran. Infatti, sono diverse settime che circola questa indiscrezione. Non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata di questa sera per scoprire se verrà annunciata solo una nuova coppia o addirittura due.