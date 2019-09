Inizia la nuova edizione di "Detto Fatto". Il programma pomeridiano di Rai 2, dedicato ai tutorial, anche quest'anno sarà condotto da Bianca Guaccero. Fino a due anni fa lo show è stato presentato da Caterina Balivo, ma dalla scorsa stagione la conduttrice campana è al timone di un altro contenitore pomeridiano di casa Rai, quale Vieni da me su Rai 1. "Detto Fatto" andrà in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, alle 14:50.

Al via la nuova stagione di 'Detto Fatto'

L'ottava stagione di "Detto Fatto" è ai nastri di partenza con tanti nuovi volti, ma anche con vari personaggi che hanno contribuito al successo della scorsa edizione. Come il contenitore mattutino I Fatti Vostri, anche la prima puntata del factual show andrà in onda nella giornata di oggi, lunedì 16 settembre, con nuovi tutorial, idee interessanti e ritrovato entusiasmo.

Tra l'altro, la trasmissione verrà trasmessa in diretta per permettere anche al pubblico da casa d'interagire con lo studio attraverso i principali social network.

Gli ospiti del primo appuntamento saranno Stefano De Martino (prossimo conduttore dello show in prime time "Stasera tutto è possibile"), Alba Parietti, che per l'occasione si farà truccare dallo specialista di make up Simone Belli e Camihawke, al secolo Camilla Boniardi, che sarà ospite dello spazio curato dallo chef Andrea Mainardi.

Oltre agli ospiti che interverranno nelle varie puntate, anche quest'anno il format prevede la presenza in studio di vari esperti. In particolare, Carla Gozzi si occuperà di stile, look e curerà nuovi spazi, Guillermo Mariotto commenterà i vari momenti del programma in modo ironico e dissacrante e l'esperta di moda intimo Jennifer Dalla Zorza presenterà i capi più attesi della prossima stagione.

Non finisce qui: in questa edizione, infatti, il cast di "Detto Fatto" registrerà l’ingresso di nuovi tutor, quali Emanuela Folliero e il medico estetico Dario Tartaglini, e di nuovi chef tra i quali il seguitissimo Mattia Poggi e lo chef illusionista del ristorante Aqua Crua, Giuliano Baldessari.

Tra le nuove rubriche del programma spicca "Dai che ce la fai!", una vetrina speciale per tutti coloro che ritengono di essere detentori di uno specifico talento o di abilità particolari.

Le conferme nel cast

Tanti volti nuovi, ma anche parecchie conferme. Anche in questa edizione del programma, infatti, ci saranno Jo Squillo, Filippo Nardi, Maria Teresa Ruta, Giovanna Civitillo e Raimondo Todaro. Confermati nel cast anche Elisa D’Ospina, Giovanni Macrì, Jill Cooper, Titty e Flavia, Simone Belli, Cristina Fogazzi, Pinella Passaro, Gianni Molaro, Ilario Vinciguerra, e Mauro Perfetti con il suo oroscopo.

Infine, ci sarà anche il ritorno di Alice Venturi, una delle beauty influencer più importanti della Rete.