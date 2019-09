Stando a quello che sostiene un famoso giornalista di Oggi, ci sarebbe un colpo di scena in arrivo a Temptation Island Vip. Dopo la squalifica di Ciro Petrone e della fidanzata Federica nella prima puntata, si vocifera che sarebbe stato contattato un famoso attore per provare a risollevare gli ascolti non eccellenti che ha fatto registrare il reality al debutto. Alberto Dandolo, dunque, fa sapere che Alex Belli e Delia Duran sarebbero partiti pochi giorni fa alla volta della Sardegna per iniziare il loro "viaggio nei sentimenti".

Due nuove coppie nel cast di Temptation? L'indiscrezione

La notizia che ha diffuso poche ore fa il sito di Oggi sulla seconda edizione Vip di Temptation Island, è del tutto inaspettata: pare che la redazione abbia contattato una nuova coppia per provare a risollevare gli ascolti non eccezionali che il programma ha fatto registrare al debutto.

Il giornalista Alberto Dandolo, dunque, sostiene che gli addetti ai lavori avrebbero "ripescato" due personaggi famosi che inizialmente erano stati scelti per il cast del reality: stiamo parlando di Alex Belli e della compagna Delia Duran che, secondo voci di corridoio, sarebbero stati scartati all'ultimo minuto dopo aver sostenuto un buon provino.

L'indiscrezione che si può leggere in queste ore sul web, dunque, fa sapere che l'attore e la fidanzata sarebbero partiti pochi giorni fa per la Sardegna per subentrare a programma già iniziato: si sa, infatti, che le riprese del format sono cominciate i primi di settembre, perciò l'arrivo di due new entry potrebbe scombussolare gli equilibri nati nel villaggio nell'ultimo periodo.

Ciro Petrone potrebbe essere sostituito dal figlio di Pippo Franco

La news che ha pubblicato questo pomeriggio il sito di Oggi, racconta anche di un cachet non indifferente che avrebbero incassato Belli e la Duran per subentrare in corsa a Temptation Island Vip.

A far nascere dei dubbi sulla veridicità di questa indiscrezione, è soprattutto lo spoiler che sarebbe stato dato da Maria De Filippi durante l'ultima registrazione di Uomini e Donne.

La conduttrice, dopo aver confermato che una delle coppie del cast avrebbe lasciato a pochissimi giorni dall'inizio delle riprese, avrebbe anche anticipato al pubblico che ci sarebbe stata un'immediata sostituzione: a prendere il posto di Ciro Petrone e della compagna Federica (che sono stati squalificati dopo la fuga di lui dal villaggio), sarebbero il figlio di Pippo Franco e la sua dolce metà Silvia.

Qualora la notizia che ha dato Dandolo su Alex Belli dovesse trovare riscontri nella realtà, vorrebbe dire che gli addetti ai lavori hanno deciso di arricchire il cast a reality già iniziato, molto probabilmente per provare a risollevare gli ascolti che all'esordio non sono stati eccezionali (Temptation ha ottenuto il 18% di share lunedì scorso, circa 6 punti in meno rispetto ad un anno fa).