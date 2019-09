Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato iberico, trasmesso dal 10 giugno 2013 su Canale 5. Le trame spagnole in onda a settembre su Antena 3, rivelano che Francisca Montenegro e suo marito Raimundo faranno un bellissimo gesto per Mauricio Godoy prima di raggiungere la capitale madrilena dopo la distruzione del borgo. La coppia, infatti, regalerà al loro fedele capomastro un biglietto per poter riabbracciare Fe Perez in America.

Il Segreto: Fe costretta a fuggire in America

Le anticipazioni de Il Segreto svelano che nelle puntate spagnole in onda dal 9 settembre su Antena 3 si tornerà a parlare della storia d'amore formata da Mauricio e Fe, una delle coppie più amate dai telespettatori italiani. Come abbiamo appena visto in Italia, la simpatica rossa è stata costretta a lasciare Puente Viejo in seguito alle minacce di Faustino, un prestanome conosciuto nel lupanare al quale aveva rubato una borsa piena di soldi.

Per questo motivo la Perez ha preso un'autovettura diretta in America da Prado e Rosario (Adelfa Calvo) dopo aver affidato la sua cara enoteca nelle mani di Matias (Ivan Montes) e Marcela Castaneda. Ma ecco che dalla Spagna: il Godoy dimostrerà di provare sempre più la mancanza della sua amata, tanto da chiedere informazioni perfino a Consuelo, alla figlia del povero Paco e Francisca Montenegro (Maria Bouzas).

Francisca regala a Mauricio un biglietto per raggiungere la Perez

Nelle puntate de Il Segreto in onda a settembre in Spagna, Mauricio riceverà una bellissima sorpresa da Francisca e Raimundo (Ramon Ibarra). Nel dettaglio, la Montenegro e Ulloa decideranno di lasciare la Villa e trasferirsi a Madrid in seguito alla distruzione del borgo ad opera del perfido Fernando Mesia (Carlos Serrano). Sarà proprio in questa occasione che ci sarà l'addio commuovente tra il Godoy e la sua padrona.

Qui quest'ultima gli regalerà un biglietto per Monteviedo per raggiungere Fe (Marta Tomsa) oltre oceano. Questa scena coinciderà con la fine dell'undicesima stagione.

Mauricio torna a Puente Viejo e diventa sindaco

I telespettatori, a questo punto, assisteranno ad un salto temporale di quattro anni che darà il benvenuto a nuovi personaggi che movimenteranno di parecchio le storie ambientate nel borgo iberico.

In particolare, Mauricio (Mario Zorrilla) tornerà a Puente Viejo, senza la Perez. Inoltre ci sarà una svolta nella vita del capomastro, in quanto diventerà sindaco di Puente Viejo dopo l'addio di Carmelo Leal (Raoul Pena). Un nuovo ruolo dopo essere stato da sempre sottoposto agli ordini di Francisca. Che fine ha fatto la simpatica rossa? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni spagnole per scoprire maggiori dettagli su questa nuova story-line.