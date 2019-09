Una vita, la popolare soap opera spagnola nei prossimi episodi dirà addio a diversi protagonisti. Le trame relative alle puntate in onda dal 15 al 21 settembre, rivelano che Silvia dopo essere diventata vedova, ucciderà Blasco e lascerà per sempre Acacias. Nel frattempo, Blanca attirerà Samuel in una trappola e dopo aver finto di voler fare l'amore con lui, l'accoltellerà per poter fuggire con Diego ed il loro bambino mentre Peña sorprenderà Flora chiedendole di diventare sua moglie davanti a tutti. Infine, Rosina e Liberto si riappacificheranno grazie all'aiuto di Casilda.

Una vita, Moises scompare di nuovo

Le trame di Una vita dal 15 al 21 settembre rivelano che durante il banchetto per il battesimo di Moises, Riera andrà in ospedale per portarlo con sé in una pensione. Le cose, però, non andranno come previsto e quando Diego e Blanca si recheranno nel luogo in cui si erano dati appuntamento con il detective, non troveranno né lui né il piccolino. In seguito, Felipe si recherà a casa del colonnello Valverde per mettere al corrente lui e Silvia della morte di Blasco avvenuta dopo la fuga dal carcere.

Tuttavia, il cadavere del criminale non è stato ritrovato e poco dopo si scoprirà che in realtà è vivo e che Javier è suo complice. Più tardi, il falso assistente per non vedenti gli consegnerà le chiavi di casa Alvarez Hermoso. Nel frattempo, Antoñito, darà una festa per celebrare il successo della sua invenzione, ma proprio durante i festeggiamenti, dei delinquenti faranno irruzione in casa e ruberanno i bozzetti del suo progetto.

Peña fa la proposta di nozze a Flora

Blanca e Diego scopriranno che qualcuno ha preso Moises, ma decideranno di non dire nulla a nessuno. Silvia informerà Arturo del fatto che presto avrà un nipotino visto che Elvira è in attesa del suo primo figlio. Antoñito soffrirà tantissimo a causa del furto della sua invenzione. Nel frattempo, Lucia regalerà degli splendidi vestiti alle domestiche per permettere loro di partecipare al matrimonio di Arturo e Silvia.

Diego e Blanca, litigheranno per strada sotto lo sguardo dei vicini e di Samuel. Poco, dopo i due romperanno il loro fidanzamento, ma si tratterà solo di una messinscena. Intanto, Antoñito scoprirà che i ladri hanno portato via anche il brevetto. Javier sostituirà il collirio con della semplice acqua e per tale motivo, il colonnello Valverde non avrà miglioramenti.

Blanca si recherà da Samuel e senza giri di parole, gli chiederà dove abbia portato Moises, ma lui le risponderà che non ne sa nulla.

Più tardi, Flora organizzerà un concorso per eleggere la coppia più bella di Acacias e per far ingelosire Peña, andrà al concorso con un altro ragazzo. Il socio de La Deliciosa, però, la sorprenderà facendole la proposta di matrimonio davanti a tutti. La giovane felicissima accetterà. Lucia si confiderà con le domestiche e svelerà loro di essere in fondo una di loro visto che sua madre era un'inserviente. Il priore Espineira manderà padre Telmo ad Acacias affinché indaghi sul passato di Lucia.

Blanca accoltella Samuel e scappa con Diego

Celia si renderà conto che Lucia è attratta da Samuel e cercherà in tutti i modi di metterla in guardia. Poco dopo, ci proverà anche Blanca dicendole che l'Alday junior non è la persona buona che vuole far credere di essere. Nel frattempo, Diego darà l'impressione di essere partito mentre Blasco nel tentativo di uccidere Silvia, ferirà a morte il colonnello Valverde poco prima che entri in chiesa per sposare la Reyes. Più tardi, Blanca dirà a Samuel che vuole tornare con lui e così facendo riuscirà a riavere il piccolo Moises. In seguito, la donna fingerà di voler fare l'amore con lui per tornare ad essere a tutti gli effetti sua moglie ed inizierà a baciarlo appassionatamente.

Non appena, Samuel cadrà nella sua trappola, lei lo pugnalerà al ventre e fuggirà con Diego ed il loro bambino. Nel frattempo, Lucia sarà preoccupata per Samuel e così convincerà Carmen ad entrare in casa sua e così scopriranno che è stato ferito. In seguito, Antoñito, non avendo più i bozzetti ed il brevetto del tergilune, metterà tutto il suo impegno nell'impresa di famiglia. Intanto, Silvia affranta dalla morte di Arturo, ripenserà agli ultimi avvenimenti accaduti e capirà che dietro alla tragedia che l'ha colpita c'è Blasco e che probabilmente Javier è suo complice.

Silvia uccide Blasco e lascia per sempre Acacias

Samuel, grazie alle cure di Lucia e Carmen si riprenderà bene dall'aggressione di Blanca, ma deciderà di non denunciare la consorte e mentendo agli inquirenti, dirà di aver subito un furto e di essere stato aggredito dai ladri. Subito dopo, il minore degli Alday per rendere credibile la menzogna detta, nasconderà dei gioielli in un bauletto, ma Carmen non sapendolo, li butterà nella pattumiera. Samuel, non appena se ne renderà conto, si arrabbierà moltissimo con la sua domestica. Poco dopo, l'uomo si rivolgerà al guardiano Cesareo e gli chiederà di portargli eventuali lettere di Blanca e Diego.

Nel frattempo, Silvia scoprirà che Javier è davvero complice di Blasco e grazie a lui riuscirà a trovarlo. La donna, si vendicherà della morte del suo mancato sposo uccidendo il delinquente. Subito dopo scriverà una lettera d'addio a Felipe e Celia e lascerà per sempre il quartiere. Più tardi, Samuel non volendo occuparsi della gioielleria di famiglia, penserà di aprire una prestigiosa galleria d'arte. Rosina e Liberto non faranno altro che litigare e sembreranno sul punto di lasciarsi, ma grazie all'aiuto di Casilda, riusciranno a riappacificarsi. Padre Telmo porterà avanti le sue indagini su Lucia.