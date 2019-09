Venerdì 13 settembre andrà in onda su Canale 5 l'ultima e attesissima puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) la soap opera turca rivelazione dell'estate, le cui vicende hanno appassionato i telespettatori italiani.

Nel finale di stagione Nazli e Ferit saranno protagonisti di un lieto fine. Infatti, dopo tante vicissitudini e dopo essere riusciti a liberarsi della presenza di coloro che avevano cercato di contrastare il loro amore, finalmente si ritroveranno e potranno essere felici.

Inoltre arriverà anche una bella notizia, infatti Nazli comunicherà al marito di essere incinta, e ovviamente l'imprenditore sarà al settimo cielo quando apprenderà che sta per diventare papà.

Dolunay, trama del 13 settembre: lieto fine per Nazli e Ferit

Giungerà al termine dunque il 13 settembre la soap Bitter Sweet, con Ozge Gurel e Can Yaman nei panni dei protagonisti Nazli e Ferit. Entrambi finalmente potranno godersi il loro amore dopo aver smascherato le macchinazioni e le malefatte di Hakan e Demet.

I coniugi Onder, infatti, negli episodi precedenti sono stati arrestati.

E così nel corso delle puntate finali i vari personaggi saranno circondati da un'atmosfera di serenità e gioia. Ricordiamo, infatti, che oltre ai coniugi Aslan, anche Fatos ha dichiarato il suo amore a Tarik, mentre Engin si è reso conto di essere innamorato di Manami.

Ci sarà una bella novità anche per Asuman che, dopo aver causato tanti problemi alla sorella maggiore, dimostrerà di aver trovato la propria felicità accanto a Deniz.

Bitter Sweet, ultima puntata: Ferit apprende che diventerà papà

Deniz organizzerà nel suo locale la festa di Capodanno alla quale interverranno tutti i suoi amici. L'atmosfera sarà particolarmente distesa, e tutti i presenti dimostreranno di aver ormai superato le difficoltà affrontate in passato. Gran parte dell'episodio vedrà i protagonisti cimentarsi in balli e canti e, proprio in mezzo a questo clima festoso, Nazli annuncerà al marito di essere incinta.

Una notizia che renderà felice ed entusiasta Ferit, felice di diventare padre e di poter dare un fratellino, o una sorellina, al piccolo Bulut.

Un finale di stagione che emozionerà i fan di Bitter Sweet e che andrà in onda venerdì 13 settembre su Canale 5, a partire dalle 14,45 circa.

Ricordiamo che, anche l'ultimo appuntamento, prevede la messa in onda di un doppio episodio, che terrà compagnia ai telespettatori sino alle 16,40 circa per poi dare spazio ad una nuova puntata de Il Segreto.

Sul sito Mediaset Play inoltre, sarà possibile rivedere non solo l'ultima puntata, ma anche gli altri episodi della Serie TV già trasmessi.