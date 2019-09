Torna lo spazio dedicato de Il Segreto, la soap opera arrivata alla sua dodicesima stagione in Italia. Gli spoiler delle puntate dal 22 al 28 settembre, rivelano che Fernando Mesia si trasferirà a Madrid, mentre Alvaro Fernandez scapperà da Puente Viejo dopo aver lasciato Elsa Laguna sull'altare. Infine Julieta dirà a Saul la verità di quello che è accaduto nel bosco.

Il Segreto: Antolina gelosa di Elsa e Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda da domenica 22 a sabato 28 settembre su Canale 5, rivelano che Elsa ultimerà i preparativi di nozze, tanto da suscitare la gelosia di Antolina, visto che Isaac la trascura.

Intanto Maria penserà ad arredare la nuova abitazione acquistata con Roberto, mentre Raimundo accuserà dei sensi di colpa nei confronti di Julieta, dopo aver capito che è stata abusata dai Molero. Intanto Don Anselmo darà una versione distorta alla guardia civile, tanto da mettere in difficoltà Carmelo e Don Berengario. Fernandez, invece, cercherà di convincere la Laguna a comprare un pezzo di terra nei sobborghi di Puente Viejo, mentre la Ramos farà la pace con il Guerrero grazie all'intervento di Matias e Marcela.

Raimundo e Don Berengario salvano Don Anselmo

Don Berengario e Raimundo impediranno a Don Anselmo di suicidarsi, mentre Elsa prenderà tempo per acquistare la terra di Jesusina per edificare il suo nido d'amore insieme ad Alvaro. Dall'altro canto, Isaac rimprovererà Antolina per aver messo zizzania tra i coniugi Castaneda. Per questo motivo, la furba biondina chiederà scusa a Marcela, sebbene rimanga stupita quando scoprirà che Fernandez e la Laguna non hanno intenzione di restare Puente Viejo.

La Ramos, a questo punto, tenterà di ricattare il medico che però minaccerà di svelare al Guerrero che era incinta di solo tre mesi quando ha perso la creatura. Infine Prudencio tranquillizzerà Francisca sui conti della Villa dopo aver controllato l'operato di Fernando, mentre Julieta confesserà finalmente al marito di essere stata abusata dai Molero.

La partenza di Fernando

Nelle puntate de Il Segreto di prossima settimana (22-28 settembre), la Uriarte e l'Ortega si giureranno di non lasciarsi mai più, mentre Don Anselmo deciderà di andare in ritiro per superare la sua crisi spirituale.

Elsa, invece, darà il consenso ad Alvaro di disporre di tutta la sua fortuna. Alla Villa, Francisca suggerirà a Mauricio di tenere sott'occhio Fernando, in quanto non crede nella sua buonafede. A tal proposito, il Mesia saluterà Maria e l'Ulloa annunciano la sua imminente partenza. Intanto il sergente perquisirà le case di Don Berengario e Carmelo, non trovando prove della loro colpevolezza.

Fernandez lascia la Laguna dopo averla derubata

La Laguna e Fernandez si metteranno d'accordo di vedersi il giorno del matrimonio.

Alla Villa, Fernando convincerà Roberto a mostrargli la nuova casa di La Habana. Peccato che la Montenegro lo inviti a recarsi all'appuntamento con un'arma mentre un compratore sarà interessato ad acquistare il negozio di Fe. Elsa, invece, riceverà una brutta sorpresa. La donna, infatti, scoprirà che il dottore è fuggito con tutta la sua eredità a poche dalle nozze. Intanto la Montenegro obbligherà Prudencio a rimanere alla Villa dopo la fuga repentina del Mesia a Madrid. Infine Saul ideerà un piano per scagionare Don Berengario e Carmelo