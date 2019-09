La seconda puntata di Temptation Island Vip, andata in onda ieri 16 settembre in prima serata su Canale 5, ha riservato non pochi colpi di scena ai fan del reality, che hanno assistito prima al falò di Damiano e Sharon e, successivamente, allo sviluppo delle vicende delle restanti coppie ancora in gioco, con tanto di lacrime e reazioni furiose. Nathalie Caldonazzo, ad esempio, ha preso atto del comportamento del suo fidanzato Andrea che, nel villaggio delle fidanzate, si è mostrato particolarmente attratto dalla single Zoe.

Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie la show girl la quale, a fine puntata, si è detta pronta a richiedere un falò immediato. Aria di crisi anche per la coppia Pago e Serena, con quest'ultima che non ha perso occasione per sminuire il compagno.

Temptation Island, la Caldonazzo furiosa con Andrea chiede il falò

Una puntata ricca di emozioni quella andata in onda ieri in prima serata su Canale 5 e dove i telespettatori hanno potuto constatare come molte delle coppie in gioco stiano attraversando un momento di crisi.

Una di queste è quella formata da Nathalie e Andrea, con quest'ultimo che si è molto legato alla single Zoe, con la quale passa tutto il suo tempo nel villaggio. Tra i due vi è una forte complicità e il fatto che l'uomo si sia appartato con la tentatrice anche nella casetta delle single, dove non ci sono le telecamere, ha mandato su tutte le furie la Caldonazzo. Quest'ultima, non riconoscendo più il suo fidanzato, si è detta pronta a richiedere un falò di confronto immediato il cui esito verrà trasmesso nella prossima puntata e che sembra far intuire un possibile addio per la coppia.

Serena mortifica Pago: 'Sempre trasandato'

Non solo Nathalie e Andrea stanno attraversando una profonda crisi, anche tra Serena Enardu e Pago le cose non stanno andando affatto bene, come si era già intuito sin dalla prima puntata.

Se il cantante ammette la mancanza della fidanzata, lei di contro non perde occasione per punzecchiare e umiliare il fidanzato, rivelando dei particolari sulla loro vita quotidiana che certo non sembrano affatto lusinghieri. Parlando con Alessia al falò, la Enardu dipinge Pacifico come un uomo spesso trasandato, in pigiama e con i capelli poco ordinati. Un'immagine che, secondo Serena, non le danno quello stimolo per avvicinarsi a lui come vorrebbe, sottolineando più volte come, da quasi sette anni, si senta sola.

Il cantautore, invece, anche nella seconda puntata, si è visto costretto a vedere numerosi filmati riguardanti la compagna, che continua il suo flirt con il single Alessandro, decidendo di non richiedere, almeno per momento, un confronto anticipato, per vedere sin dove si spingerà Serena.

Crisi in atto nel resort sardo di Santa Margherita di Pula per tutte le coppie rimaste in gioco, mentre come si è visto, dopo un secondo falò straordinario, Damiano e Sharon sono invece usciti insieme dal reality, superando il momento difficile iniziale e rafforzando di fatto la loro relazione.