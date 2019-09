Dopo mesi di stallo nella storia dei protagonisti Elsa ed Isaac, le prossime puntate de Il Segreto segneranno una svolta fondamentale che in breve tempo porterà al loro ritorno di fiamma. Nonostante i sospetti del suo ex fidanzato, la Laguna deciderà di accettare di fidanzarsi con Alvaro e di organizzare il matrimonio rapidamente. Non farà i conti, però, con le reali intenzioni del medico: dopo essersi fatto firmare una delega dalla sua fidanzata, Alvaro sparirà con il denaro di Elsa e la informerà di non avere nessuna intenzione di sposarla.

Sarà Isaac ad aiutare l'amata, mettendosi subito alla ricerca del perfido individuo e scoprendo, durante un loro faccia a faccia decisivo, la verità su alcuni intrighi orditi da Antolina. Il medico lo informerà, infatti, che l'ex ancella era incinta di soli tre mesi al momento dell'aborto, di cui poi era stata accusata Elsa.

Il Segreto anticipazioni: la confessione di Alvaro

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Elsa accetterà di firmare una delega ad Alvaro, affinché acquisti a suo nome un terreno nel quale costruire la loro casa.

Dopo avere chiesto alla futura moglie di restare a Puente Viejo per organizzare le nozze, il medico le farà recapitare un bouquet a poche ore dalla cerimonia, informandola di avere sottratto tutti i suoi averi. Distrutta per tale notizia, la Laguna troverà il sostegno dell'ex fidanzato che si metterà subito alla ricerca del suo rivale in amore. Lo troverà in tempi rapidi ma il loro incontro avrà un esito davvero inaspettato: in tale occasione, Alvaro rivelerà ad Isaac che Antolina non aspettava un bambino da lui perché al momento dell'aborto era incinta di soli tre mesi.

Il falegname scoprirà di essere stato incastrato e correrà subito a Puente Viejo per obbligare la moglie a dire la verità. Lei, però, negherà senza esitazione, rammentando che il medico non è persona affidabile considerando la crudeltà evidenziata con Elsa.

Trame Il Segreto: Antolina fugge da Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano che il Guerrero non crederà alla moglie e pretenderà di poter vedere la cartella medica del suo aborto, ascoltando anche la versione dei fatti del dottor Zabaleta. Secondo quest'ultimo, Alvaro non avrebbe avuto alcun motivo di mentire all'epoca in cui si era occupato del caso di Antolina. Aggiungerà, inoltre, che poco prima dell'aborto, l'ex ancella gli aveva chiesto informazioni sulla famiglia di un paese vicino, affetta da una malattia genetica.

Sarà così che riprenderanno le ricerche di Isaac, deciso a trovare il padre biologico del bambino che la donna aspettava. Arriverà ben presto a trovare Juanote, che confermerà di essere stato da lei sedotto con l'inganno. Alla fine, non ci saranno più dubbi sul piano della terribile donna che lascerà Puente Viejo, non dando notizie di sé per diverso tempo. Isaac ed Elsa potranno così vivere il loro sogno d'amore tornando ad essere a tutti gli effetti di una coppia anche se, prima del loro matrimonio, sarà necessario annullare il matrimonio di lui con Antolina.