Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sono stati investiti da una vera e propria bufera mediatica. Il tutto è partito da una segnalazione di Aurora Ciorba che ha confessato di aver avuto una relazione segreta con il 'Lenticchio' di Temptation Island mentre era fidanzato.

La ragazza originaria di Cerveteri stanca della situazione venutasi a creare, circa una settimana fa ha rivelato di essere stata fidanzata con Chiofalo.

Ovviamente dopo le dichiarazioni, si è scatenato un vero e proprio putiferio. Antonella Fiordelisi è apparsa su Instagram in lacrime ed ha annunciato la rottura con Francesco. D'altro canto Chiofalo si è mostrato sul suo account disperato per l'addio di Antonella.

Antonella apre le porte per un confronto con Francesco

A distanza di giorni le polemiche sulla coppia e sul comportamento mostrato dai diretti interessati, non si è placato.

Ad oggi la vicenda Chiofalo-Fiordelisi sembra aver raggiunto un punto di svolta. La partenopea nel rispondere ad una fan, ha lasciato intendere di voler dare la possibilità di spiegarsi al personal trainer romano.

Nello specifico una fan ha detto di non credere al tradimento da parte di Francesco. Poi ha aggiunto: "Dagli una possibilità almeno per chiarire". La risposta della Fiordelisi ha colto tutti di sorpresa: "Secondo me si, mi ha tradita.

Ma gli darò modo a breve di parlare". A quanto pare Antonella sembra essere intenzionata ad ascoltare la verità di Chiofalo. Il giovane infatti, negli ultimi interventi su Instagram ha confessato di essere pronto a svuotare il sacco per non perdere la sua fidanzata. Anche se Francesco è finito nel mirino di alcuni utenti, altrettanti fan sono preoccupati per lo stato d'animo del giovane. Nell'ultimo post infatti, Lenticchio ha ammesso di non mangiare e dormire da giorni e di aver abbandonato il lavoro come personal trainer.

Chiofalo-Fiordelisi, lei: 'Mai messi insieme per lavoro'

Antonella Fiordelisi tramite un commento precedente, ha anche smentito di essersi fidanzata con Francesco solamente per questioni di lavoro. Stando al racconto della donna, i due si sarebbero sentiti, frequentati e fidanzati. Solamente in un secondo momento, la Fiordelisi avrebbe deciso di far parte della stessa agenzia di Lenticchio. A pensarla in modo diverso invece, è Aurora Ciorba: la giovane è convinta che Antonella e Francesco hanno inscenato una liaison spinti dalla loro agenzia.

Inoltre, la Ciorba avrebbe riferito che la coppia era sicura di essere presa nel cast di Temptation Island Vip 2. I due una volta diventati concorrenti, si sarebbero avvicinati ai tentatori e sarebbero usciti dal programma separati. Per capire quale sia la verità, bisognerà attendere la versione Francesco Chiofalo.