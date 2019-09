A partire dal 9 settembre su Canale 5 tornerà in onda Uomini e donne. Come di consueto la prima puntata verrà dedicata al confronto delle coppie che hanno partecipato a Temptation Island. Già dalla seconda puntata però non mancheranno dei colpi di scena. Stando alle indiscrezioni lanciate da Il Vicolo delle News, un corteggiatore verrà smascherato.

Giulia Quattrociocche per conoscere meglio i ragazzi scesi dalle scale, ha scelto di passare del tempo con loro in casetta.

Dopo aver ascoltato le idee dei corteggiatori la tronista sarebbe tornata in studio, ma avrebbe chiesto alla redazione di tenere i microfoni aperti.

In un primo momento i ragazzi sono apparsi un po' sospettosi e disorientati, ma poi due dei ragazzi si sono lasciati andare. In particolare Luca e Francesco hanno dato luogo a delle esternazioni che non lasciano dubbi all'immaginazione. Francesco ha confessato di non essere interessato fisicamente a nessuna delle due troniste.

Ma non sarebbe finita qui, secondo quanto riportato da una talpa presente alla registrazione, il corteggiatore avrebbe ammesso che la maggior parte dei protagonisti sono interessati al trono.

Le parole pronunciate da Francesco hanno lasciato tutti senza parole, anche se alla fine non ha detto una vera e propria falsità. Tutti vorrebbero salire sulla sedia più ambita d'Italia. Tali affermazioni sono suonate come un campanello d'allarme per le due troniste.

Senza pensarci più di tanto, la Quattrociocche avrebbe deciso immediatmente di eliminare il ragazzo. Decisione che però non è stata assunta da Sara Tiozzi.

La tronista modenese infatti, avrebbe scelto momentaneamente di non eliminare Francesco. Per quale motivo abbia effettuato una mossa del genere, è ancora presto per saperlo. Fatto sta che alla decisione di Sara Tiozzi sono rimasti tutti perplessi, compresa Maria De Filippi.

Novità su Zarino e Raselli

Dopo aver svelato alcuni dettagli del percorso iniziale di Sara Tiozzi e Giulia Quattrociocche, ci sono delle importanti novità anche su Alessandro Zarino e Giulio Raselli. I due protagonisti del Trono Classico sembrano essere già rivali, a causa di una ragazza. Raselli nel corso della registrazione, avrebbe mostrato un certo interesse per una ragazza di nome Veronica. Quest'ultima prima si sarebbe dichiarata per Alessandro, poi però nel mezzo della registrazione avrebbe sostenuto di voler conoscere entrambe i tronisti.

Il fatto che Zarino abbia deciso di portare in esterna la corteggiatrice, avrebbe molto infastidito Raselli. Al momento la giovane risulta essere al centro di un vero e proprio triangolo, starà a lei decidere le sorti dichiarandosi nel breve tempo possibile.