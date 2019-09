Ieri, martedì 24 settembre, è stata effettuata la registrazione di una nuova puntata del trono over di Uomini e donne. I riflettori si sono accesi inizialmente su Gemma Galgani. La dama bianca è stata, come sempre, presa di mira da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Successivamente, però, si è passati ad altro, ovvero, a Ida Platano e ad Armando Incarnato. I due ragazzi hanno incominciato a frequentarsi.

Le cose tra i due sembrano andare così bene, al punto da arrivare addirittura a scambiarsi un tenero bacio. Nel momento in cui è stata divulgata tale informazione, Riccardo Guarnieri si è mostrato parecchio infastidito dalla cosa. Il suo atteggiamento, ovviamente, è risultato alquanto ambiguo considerando che sia stato proprio lui a lasciare la Platano.

Ida e Armando si scambiano un bacio e Riccardo si mostra parecchio infastidito

In seguito alla registrazione di una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, avvenuta ieri pomeriggio, sul web sono trapelate le prime anticipazioni. Stando a quanto emerso, sembra che l'argomento di maggiore rilievo sia stato lo scontro tra Ida, Armando e Riccardo.

Quest'ultimo, infatti, ha dato luogo quasi ad una scenata di gelosia nel momento in cui ha appreso che la Platano si fosse lasciata parecchio andare con il cavaliere.

A suo avviso, infatti, è assurdo che la donna si sia aperta così tanto con un altro uomo, in così poco tempo. Le sue affermazioni, però, ci mettono davvero poco ad essere prese di mira. La stessa padrona di casa, infatti, gli ha chiesto il motivo della sua reazione. Maria De Filippi era intenzionata a capire se fosse gelosia, o semplice senso di possesso nei confronti della sua ex compagna.

Riccardo e Valentina stanno agendo per ripicca?

Riccardo, però, è rimasto alquanto spiazzato da tali affermazioni e non ha saputo dare una risposta sensata. Ad ogni modo, nel corso di tutta la puntata, Guarnieri è sembrato molto vicino ed in sintonia con Valentina. A quanto pare, infatti, i due si stanno frequentando. Tale notizia ha lasciato un po' interdetta Ida Platano la quale ha accusato il suo ex di essere parecchio incoerente.

Farle una scenata come quella fatta precedentemente, infatti, non ha alcun senso considerando il fatto che anche lui si sia gettato così presto tra le braccia di un'altra donna. Il pubblico, ovviamente, non ha potuto che essere d'accordo con lei.

Secondo il suo punto di vista, e anche secondo quanto pensa Armando, Riccardo e Valentina stanno agendo solo per ripicca verso i reciproci ex. Gli animi, poi, si sono scaldati ancor di più in occasione della sfilata.

A vincere il turno è stata Pamela, ma non sono mancate le critiche e le polemiche sui voti espressi.