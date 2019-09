Arriva su Rai il tanto atteso debutto della quinta stagione di "Un passo dal cielo", interpretata da Daniele Liotti ed Enrico Iannelli. Stasera, Giovedì 12 settembre, infatti, verrà trasmessa in prima serata su Rai 1 la prima puntata, in cui verrà trasmesso l'episodio intitolato "Il ritorno".

Nella quinta stagione, a differenza di ciò che succedeva nelle prime quattro, non ci saranno più dei singoli casi da risolvere puntata dopo puntata ma un'unica storyline che avrà inizio nella prima puntata e si risolverà nell'ultima.

Chi non avrà l'opportunità di seguire la prima puntata in onda sulla rete ammiraglia, avrà poi comunque la possibilità di rivederne la replica sui canali web autorizzati Rai.

Dove vedere online la replica della prima puntata

Nello specifico, la replica del primo appuntamento con "Un passo dal cielo" sarà disponibile sia in televisione che sul web. La replica televisiva andrà in onda in primetime su Rai Premium, sabato 14 settembre a partire dalle ore 21.20.

La replica online invece, sarà disponibile sul sito on demand Rai Plai, alla pagina dedicata interamente alla serie.

Da ricordare che la visione delle repliche su Rai Play è permessa soltanto agli utenti registrati al sito. La registrazione è completamente gratuita e semplice da effettuare tramite la homepage.

Il ritorno di Emma Giorgi

Le anticipazioni della prima puntata della serie con Daniele Liotti ci segnalano che nella quinta stagione il comandante della forestale, Francesco Neri non avrà più al suo fianco Emma Giorgi ma una nuova compagna.

Nel primo episodio, Emma ritornerà a San Candido per andare a trovare in carcere il maestro Alberto Kroess, l'uomo che in passato uccise la moglie di Neri. Francesco Nappi dovrà affrontare uno dei momenti più importanti nella vita di un uomo: la paternità. Eva, infatti, partorirà una bambina ma avrà diversi problemi ad accettare il suo nuovo ruolo di madre, non riuscendo neanche a tenere in braccio sua figlia.

Per superare i suoi problemi di adattamento alla maternità, Eva se ne andrà per qualche tempo, lasciando Francesco a badare da solo alla bambina.

Fortunatamente, ad aiutarlo ci penserà una nuova forestale di nome Valeria Ferrante, che si trasferirà nella foresteria sopra alla caserma e sembra nascondere un passato a dir poco burrascoso. Francesco cercherà in tutti i modi di non perdere l'equilibrio raggiunto dopo la morte della moglie Livia, ma la notizia delle visite di Emma ad Albert Kroess lo destabilizzeranno.

L'uomo, infatti, sarà sempre più convinto che il Maestro riesca lo stesso a manipolare i suoi ex adepti della Deva pur essendo in prigione.